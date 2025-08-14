0
¡La rompió! Joao Grimaldo dio asistencia y Riga clasificó a los playoffs de la Conference League

Riga FC accedió a los playoffs de la UEFA Conference League 2025-26 y Joao Grimaldo fue clave al dar la asistencia para el gol de la clasificación ante Beitar.

Mauricio Ubillus
Joao Grimaldo dio la asistencia para el gol de la clasificación de Riga FC a los playoffs de la Conference League.
Joao Grimaldo dio la asistencia para el gol de la clasificación de Riga FC a los playoffs de la Conference League. | Riga FC
Joao Grimaldo sigue destacando en el fútbol europeo con camiseta del Riga FC de Letonia y esta vez fue pieza fundamental en la clasificación de su equipo a la última ronda de playoffs de la UEFA Conference League 2025-26 al dar una asistencia para el gol que les dio el boleto frente al Beitar Jerusalén.

Piero Quispe está jugando hace una temporada y media en Pumas UNAM.

PUEDES VER: ¿Se va? Pumas UNAM impactó a sus hinchas con sorpresivo mensaje sobre Piero Quispe

El extremo izquierdo peruano fue titular en la derrota por 3-1 del conjunto 'albiceleste' sobre los israelíes en condición de visita y cuando el partido iba 2-0, más precisamente a los 86 minutos, pisó el área realizando una pared con el delantero costarricense Anthony Contreras, al quien le dio un pase que concretó con un potente remate que entró en la portería defendida por el arquero Joao Miguel.

Video: Riga FC

El tanto del atacante 'Tico' con asistencia del exjugador de Sporting Cristal fue muy celebrado por todo el plantel y comando técnico, pues este no solo significaba el 2-1 parcial, sino que además daba sentencia a la llave a favor del conjunto letón en la 'Ciudad Santa', la cual terminó con un 4-3 en el marcador global.

Joao Grimaldo festejó junto a sus compañeros el pase a los playoffs de la Conference League tras su asistencia. Foto: Riga FC

Riga FC se enfrentará a un durísimo rival en los playoffs de la Conference League

Con el pase a la última instancia de clasificación a la Conference League asegurada, al jugador peruano solo le queda prepararse para lo que será la complicada llave que tendrá que disputar ante Sparta Praga de Reública Checa en busca del pase al grupo único del torneo. La ida está programada para el jueves 21 de agosto de visita, mientras que la vuelta el 28 del mismo mes en Letonia.

Joao Grimaldo lleva cuatro asistencias en la Conference League

Es preciso señalar que el futbolista de 22 años se ha convertido en una de las figuras del Riga FC en la presente edición del certamen UEFA y así lo está demostrando con su nivel futbolístico, pues ha dado cuatro pases de gol en la misma cantidad de encuentros disputados en la fase preliminar (2 ante el FC Dila de Georgia y 2 contra Beitar Jerusalén).

Joao Grimaldo dio una asistencia en cada uno de los cuatro partidos que disputó en la Conference League con Riga FC. Foto: Riga FC

Asimismo, en la Virsliga letona 2025 (Primera División), Joao Grimaldo también viene siendo importante, pues en lo que va de la temporada ha marcado dos tantos y dio 5 asistencias. Por último, en la copa nacional de dicho país marcó una conquista más en el único encuentro que disputó. Todo esto ratifica el gran momento que pasa con su club.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

