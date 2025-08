Compañero de Joao Grimaldo en Riga FC da firme calificativo al ex Sporting Cristal: "No tiene..."

Joao Grimaldo viene ganándose su puesto de titular en su nuevo club Riga FC. El exjugador de Sporting Cristal no ha tenido un buen arranque en su etapa europea, pero con el cuadro de Letonia ha logrado mejorar su potencial para alegría del comando técnico y compañeros. Justamente, Raivis Jurkovskis, lateral del conjunto en mención, sorprendió en conferencia de prensa para opinar del rendimiento del peruano.

"Al principio, creo que necesitaba recomponerse, comprender sus orígenes y estar mentalmente preparado. Al principio no estaba listo; pensaba que el campeonato no era tan bueno y que podría hacerlo todo con una sola pierna", fueron las primeras palabras del lateral.

Jugador de Riga FC llena de elogios a Joao Grimaldo

Siguiendo esa línea, Raivis Jurkovskis, dejó en claro que tiene muchas cualidades para gambetear a rivales, pero que hay otros roles que se valoran como su apoyo en defensa. Eso sí, una de las complicaciones que se vive en el día a día es su poco dominio del inglés, por lo que impide mayor dinámica entre los compañeros.

"Ahora también jugamos en campos naturales, probablemente no quería jugar en campos artificiales pequeños, y podemos ver su nivel por nosotros mismos. Si quiere, es muy diligente en ambos lados del campo. Se puede ver por sí mismo lo experto que es regateando, pero también ayuda en defensa. No tiene muchas malas cualidades. Intenta escuchar, ayudar en defensa; si su defensor conecta, él también corre hacia atrás. Si quiere, puede hacer mucho, pero no habla inglés", agregó.

DT de Riga FC aplaudió nivel de Joao Grimaldo

No solo la mejora de Joao Grimaldo es apreciado por los compañeros, sino también por el director técnico Adrián Gula. En palabras a la prensa local, dejó un firme comentario del peruano por su evolución en las semanas de competencia que ha tenido el equipo.

"Es un buen ejecutor y será clave", manifestó públicamente el estratega para que Joao Grimaldo sea fundamental en la oncena de Riga FC.