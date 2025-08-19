¿Se suspenden las clases este jueves 21 de agosto por paro de transportistas? Esto es lo que sabe

El sector de transportistas confirmó un nuevo paro para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao, ante la inseguridad ciudadana que sigue cobrando víctimas, mientras que el Gobierno peruano no toma las medidas drásticas para frenar la fuerte problemática. En medio de este contexto, los padres de familia quieren saber qué sucederá respecto a la realización de las clases escolares en dicha fecha.

Por su parte, la Unidad Gremial del Transporte Urbano, Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (AMETUR) y Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) han anunciado su participación para esta gran movilización que contará con la presencia de diversas empresas de transporte, por lo que el tránsito en la capital se verá afectada ante la falta de transporte.

Paro jueves 21 de agosto: ¿Se suspenderán las clases?

En los paros anteriores, el Ministerio de Educación (MINEDU) compartió comunicados mediante sus plataformas oficiales, respecto a la suspensión de clases presenciales y se optó por dictar las sesiones de manera remota. Sin embargo, la entidad peruana dio a conocer esta medida el mismo día de la movilización o en horas de la noche.

Se espera que en la prontitud del caso, el Minedu, liderado por el titular Morgan Quero, se pronuncie al respecto, puesto que cada vez queda menos tiempo para el jueves 21 de agosto, día en el que los trabajadores del sector de transporte público urbano saldrán a las calles para reclamar medidas de protección a fin de salvaguardar sus vidas.

Los escolares pueden tomar clases remotas ante el paro de transportista este 21 de agosto.

Se advierte huelga indefinida

Martín Valeriano, presidente de Anitra, recalcó la inacción de las autoridades y del Gobierno peruano ante la crítica situación del país. "Sabemos que no hay voluntad política, están matando a choferes y atentando contra el público usuario, debemos hacer un alto de protesta", declaró para La República.

Por su parte, Manuel Odiana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, precisó que este 21 de agosto será el último paro de 24 horas y se advierte sobre una posible huelga indefinida ante la ola de criminalidad.