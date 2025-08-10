Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao para el jueves 21 de agosto

Un nuevo paro de transportistas para el 21 de agosto fue anunciado por el presidente de la Asociación Nacional de Integración. Esta iniciativa busca que el Estado peruano tome medidas radicales contra las extorsiones que vienen reciben este importante sector.

"Vamos a ir al paro el 21 de agosto, porque hasta el momento no somos atendidos por este Gobierno, a pesar de haber muchas reuniones", mencionó el vocero para las cámaras de América Noticias durante una entrevista.

Paro de transportistas para el 21 de agosto: se convoca a más gremios

Según dio a conocer el representante de Anitra, la convocatoria está dirigida para los diversos gremios de Lima y Callao como bodegueros, comerciantes, conductores, entre otros. Además, indicó que hasta el momento hay más de 32 fallecidos por casos de extorsión.

"Ya hemos sostenido reuniones dentro de la Unidad Gremial, (…) que agrupa a gremios del transporte urbano formal de Lima y Callao. Vamos a articular con las demás organizaciones sociales de otros rubros, como son los vehículos menores, los bodegueros, los mercados, todas las instituciones que en estos momentos son afectadas por esta ola criminal. (…) hasta el momento, ante la inoperancia del Gobierno, nos obliga a salir nuevamente a las calles", mencionó.

De acuerdo a la información que brindó, Martín Valeriano, presidente de Anitran, más del 80% de las empresas están pagando cupos para poder salir a trabajar e incluso algunas empresas dejan de laborar o temen denunciar por temor a represalias de las bandas criminales.