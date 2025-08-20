¿Mañana, jueves 21 de agosto, hay paro de transportistas en Lima y Callao? Estos indican los gremios
Diversos ciudadanos buscan conocer si las diversas empresas de transporte acatarán el paro de mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao.
¿Mañana, jueves 21 de agosto, habrá paro de transportistas en Lima y Callao? Es la pregunta que se hacen miles de ciudadanos tras las declaraciones del ministro de Transporte y Comunicación, quien aseguró que no habrá manifestación.
PUEDES VER: Paro de transportistas en Lima y Callao | Estas universidades suspenden clases presenciales el 21 de agosto
"El día 21 el transporte será normal y regular en Lima y Callao. Los transportistas formales saldrán a trabajar como todos los días, ese es el acuerdo y hago este anuncio a quienes han estado preocupados por la difusión de una convocatoria al paro ese día", comentó el titular; sin embargo, los gremios indican todo lo contrario.
Paro de transportistas mañana, jueves 21 de agosto
De acuerdo con la Unidad Gremial del Transporte Urbano de Lima y Callao, aproximadamente 449 empresas suspenderán sus servicios el jueves 21 de agosto, porque el Estado no ha tomado medidas drásticas ante la 'ola' de extorsión.
"Es por eso, que nosotros alzamos nuestra voz de protesta y vamos a salir nuevamente a una paralización el 21 de agosto por la no respuesta y la inacción. La ola de criminalidad se ha incrementado en nuestro sector de transporte, siguen matando a nuestros conductores y a la ciudadanía en general", comentó Martín Valeriano, representante de ANITRA.Gremios confirman que sí habrá paro de transportistas.
¿Qué empresas acatarán el paro de transportistas del jueves 21 de agosto?
Martín Valeriano mencionó que más de 20,000 unidades paralizarán sus labores para apoyar el parto de transportistas. A continuación, podrás conocer cuáles son los gremios que participaran en la movilización en contra del Estado peruano.
- Cámara de Transporte Urbano
- Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa
- Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú - CNTC
- Asociación Metropolitana de Transporte Urbano - AMETUR
- Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú
- Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao - CTU
- Asociación Nacional de Integración de Transportistas - ANITRA
- Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú - ATSUPER
- Asociación de Operadores del Transporte Urbano del Perú - AOPTUR
- Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao
- Confederación Nacional de Mototaxis del Perú
