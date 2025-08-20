¿Los supermercados no atenderán el jueves 21 de agosto por el paro de transportistas?

Se confirmó un paro de transportistas para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao. Ante la ola de violencia y extorsiones, varias empresas de transporte han alzado su voz de protesta para exigir garantías y, sobre todo, medidas concretas por parte del Gobierno. Según el presidente de ANITRA, Martín Valeriano, la jornada de paralización será de 24 horas.

"A pesar de que hubo un acta de compromiso, (el Gobierno) no lo ha cumplido. Es por eso, que nosotros alzamos nuestra voz de protesta y vamos a salir nuevamente a una paralización por la no respuesta y la inacción. La ola de criminalidad se ha incrementado en nuestro sector de transporte, siguen matando a nuestros conductores y a la ciudadanía en general", sostuvo Valeriano.

¿Los supermercados no atenderán mañana jueves 21 de agosto?

Ahora bien, frente a este nuevo paro, muchos se preguntan si esta paralización afectará el horario de atención de los supermercados más conocidos y con mayor presencia. Hasta la mañana del miércoles 20 de agosto, ninguna de las empresas mencionadas se ha pronunciado al respecto. Es decir, se espera que atiendan al público con normalidad, con excepción de Plaza Vea.

Plaza Vea confirma cierre de tiendas el jueves 21 de agosto

A través de un comunicado, Plaza Vea informó que todos sus establecimientos ubicados en territorio peruano cerrarán a las 8:30 p. m. durante el jueves 21 de agosto debido a un "evento interno". "Le sugerimos planificar sus compras y el recojo de pedidos online con anticipación. Agradecemos su comprensión y los esperamos al día siguiente en nuestro horario habitual", precisó la cadena de supermercados.

¿Cuál es el horario de atención de Tottus?

Las sedes de Tottus, distribuidas en Lima, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cañete, Chepén, Chiclayo, Chincha, Cusco, Huacho, Huancayo, Huaral, Ica, Pacasmayo, Piura, Pucallpa y Trujillo, atienden de lunes a domingo, desde las 11:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. De todas formas, si planeas acudir a la tienda más cercana, se recomienda consultar la página web para verificar el horario de atención.

¿A qué hora y qué días atiende Metro?

Metro, cadena de supermercados peruana que forma parte del holding chileno Cencosud, opera todos los días de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., excepto en Navidad, Año Nuevo y Día del Trabajador. El horario puede variar en feriados, y a través de su plataforma digital los clientes pueden encontrar más información de cada establecimiento.