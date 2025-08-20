Renovación de DNI | Este es el proceso que debes seguir para tramitar online antes del 14 de octubre
El RENIEC ofrece la opción de actualización del DNI en diferentes formas, las cuales tienen costos según concepto. AQUÍ conocerás los detalles.
Con miras a las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha fijado el 14 de octubre de 2025 como fecha límite para que todos los peruanos mayores de 18 años actualicen o renueven su Documento Nacional de Identidad (DNI). A partir de esa fecha no se incorporarán nuevas modificaciones al Padrón Electoral, por lo que cualquier cambio realizado luego ya no será considerado para definir dónde y cómo podrás votar.
Reniec alerta sobre los riesgos de no cumplir con este plazo: podrías ser asignado a un centro de votación en un distrito o provincia distinto al actual, implicando mayores costos, desplazamientos innecesarios y posibles confusiones el día de la elección. También enfatiza que un DNI con foto antigua, puede generar complicaciones al momento de votar.Renovar el DNI es necesario para las próximas elecciones en el Perú / FOTO: Difusión
En las siguientes líneas te indicaremos paso a paso cómo puedes renovar o actualizar tu DNI antes de la fecha establecida, cuánto cuesta, qué puedes modificar, y por qué esto es crucial para ejercer los derechos electorales sin contratiempos.
Pasos para actualizar o renovar tu DNI
Opciones de trámite:
- Presencial (agencias Reniec o centros MAC): Ideal si necesitas modificar datos como dirección, estado civil, grado de instrucción, donación de órganos, firma, entre otros.
- Virtual (web o app DNI BioFacial): Válido para cambios rápidos como foto (obligatorio), estado civil (soltero a casado), dirección y decisión sobre donación de órganos. Requiere DNI azul o electrónico (DNIe).
¿Qué se puede actualizar?
- Presencial: foto, dirección de domicilio, estado civil, grado de instrucción, firma, donación de órganos, nombres/apellidos (según acta de nacimiento), entre otros.
- Virtual: foto, dirección, estado civil (soltero a casado) y donación de órganos.
Costos del trámite
Renovación por caducidad o migración a DNI electrónico
- DNI electrónico (renovación por caducidad): S/ 41, código 00525.
- Migración de DNI azul a electrónico: S/ 41, código 00521
Emisión de DNI azul para mayores de 17 años
- DNI azul: S/ 30 (código 02119).
- DNI azul extemporáneo: S/ 35.
- DNI electrónico (DNIe): S/ 41.
- Gratuito si eres persona con discapacidad permanente.
Rectificación de domicilio
- Presencial: S/ 24 (código 00728).
- Virtual: S/ 22 (DNI azul) o S/ 34 (DNIe), según modalidad.
¿Por qué se requiere hacer el trámite antes del 14 de octubre?
- Inclusión en el Padrón Electoral: Si actualizas después del 14 de octubre, el cambio no será registrado, y tu centro de votación seguirá siendo el del domicilio anterior.
- Evitar confusiones el día de la elección: Una foto desactualizada (como la de la niñez) puede bloquearte o demorar tu identificación en mesa.
- Facilitar la participación: Si no resides en el lugar que aparece en tu DNI, podrías gastar más tiempo y dinero al trasladarte para votar.
- Evitar sanciones: No actualizar el domicilio tras mudarte (dentro de los 30 días legales) podría implicar una multa: aproximadamente S/ 16,05 (0.3% de 1 UIT, en 2025).
