Renovación de DNI | Este es el proceso que debes seguir para tramitar online antes del 14 de octubre

Con miras a las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha fijado el 14 de octubre de 2025 como fecha límite para que todos los peruanos mayores de 18 años actualicen o renueven su Documento Nacional de Identidad (DNI). A partir de esa fecha no se incorporarán nuevas modificaciones al Padrón Electoral, por lo que cualquier cambio realizado luego ya no será considerado para definir dónde y cómo podrás votar.

Reniec alerta sobre los riesgos de no cumplir con este plazo: podrías ser asignado a un centro de votación en un distrito o provincia distinto al actual, implicando mayores costos, desplazamientos innecesarios y posibles confusiones el día de la elección. También enfatiza que un DNI con foto antigua, puede generar complicaciones al momento de votar.

Renovar el DNI es necesario para las próximas elecciones en el Perú / FOTO: Difusión

En las siguientes líneas te indicaremos paso a paso cómo puedes renovar o actualizar tu DNI antes de la fecha establecida, cuánto cuesta, qué puedes modificar, y por qué esto es crucial para ejercer los derechos electorales sin contratiempos.

Pasos para actualizar o renovar tu DNI

Opciones de trámite:

Presencial (agencias Reniec o centros MAC): Ideal si necesitas modificar datos como dirección, estado civil, grado de instrucción, donación de órganos, firma, entre otros.

Virtual (web o app DNI BioFacial): Válido para cambios rápidos como foto (obligatorio), estado civil (soltero a casado), dirección y decisión sobre donación de órganos. Requiere DNI azul o electrónico (DNIe).

¿Qué se puede actualizar?

Presencial: foto, dirección de domicilio, estado civil, grado de instrucción, firma, donación de órganos, nombres/apellidos (según acta de nacimiento), entre otros.

foto, dirección de domicilio, estado civil, grado de instrucción, firma, donación de órganos, nombres/apellidos (según acta de nacimiento), entre otros. Virtual: foto, dirección, estado civil (soltero a casado) y donación de órganos.

Costos del trámite

Renovación por caducidad o migración a DNI electrónico

DNI electrónico (renovación por caducidad): S/ 41, código 00525.

Migración de DNI azul a electrónico: S/ 41, código 00521

Emisión de DNI azul para mayores de 17 años

DNI azul: S/ 30 (código 02119).

DNI azul extemporáneo: S/ 35.

DNI electrónico (DNIe): S/ 41.

Gratuito si eres persona con discapacidad permanente.

Rectificación de domicilio

Presencial: S/ 24 (código 00728).

Virtual: S/ 22 (DNI azul) o S/ 34 (DNIe), según modalidad.

¿Por qué se requiere hacer el trámite antes del 14 de octubre?