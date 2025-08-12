- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
Reniec: ¿Qué hacer si se realizó un pago errado? Así puedes solicitar la devolución correspondiente
En muchas ocasiones se han registrado errores en Reniec por parte de los usuarios, en especial por equivocaciones al pagar. ¿Cuál es el proceso para la devolución?
Equivocarse al realizar un pago para un trámite en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), puede sucederle a cualquiera: un código erróneo, el tipo de trámite fallido, o incluso duplicar el pago por confusión. Ante ello, muchos se pregunta qué deben hacer en estos casos.
PUEDES VER: DNI gratis este lunes 18 de agosto en San Martín de Porres: quiénes pueden acceder a la campaña y requisitos
Afortunadamente, la entidad ha establecido un procedimiento claro y accesible para que los ciudadanos puedan recuperar el dinero abonado incorrectamente. A continuación te indicaremos detalles relacionados incluyendo plazos, requisitos y canales oficiales, para solucionar estos contratiempos de forma segura y efectiva.Usuarios pueden solicitar la devolución de pagos de trámites por error/ FOTO: RENIEC
¿Cuándo y en qué casos procede la devolución?
Se puede solicitar la devolución del pago si se presenta alguna de estas situaciones:
- Duplicidad de pagos (has pagado dos veces por el mismo trámite).
- Pago por trámite no realizado o error en la asignación, como usar un número de DNI incorrecto, un código equivocado o monto mal cargado.
Requisitos para tramitar la devolución
Para acceder al reembolso, necesitas:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular del pago, que debe coincidir con el que figura en el recibo.
- Recibo o voucher de pago original.
- Ser mayor de 17 años (o, en caso de menores, la solicitud debe realizarla un apoderado mediante Mesa de Partes Virtual)
¿Cómo hacer la solicitud? Canales disponibles
En línea (recomendado)
- Ingresa a la web oficial de RENIEC.
- Accede a Servicios en línea - Devolución por pago de tasas.
- Entra a Registro de solicitud y acepta términos y condiciones.
- Completa tus datos (persona natural, DNI, dígito verificador, fecha de nacimiento).
- Adjunta el recibo como documento principal, y en caso de corresponder, selecciona "Solicitud de devolución de pago efectuado" vía Mesa de Partes Virtual (MPV).
Presencial
En esta situación, se puede efectuar solo si el pago fue realizado el mismo día. Para ello, es necesario acudir directamente a una agencia del Banco de la Nación, donde podrás gestionar la devolución al instante.
Plazos y validez
Duración de validez del recibo: hasta 4 años desde su emisión para poder solicitar devolución. Cobro del dinero reembolsado: debe realizarse en una agencia del Banco de la Nación, y dispone de 1 año para hacerse efectivo desde la aprobación del trámite
¿Qué ocurre después de solicitarlo?
Una vez enviada tu solicitud:
- RENIEC te notificará la aprobación o estado vía correo electrónico o la sección "Mis Documentos" en la Mesa de Partes Virtual.
- Después puedes acercarte a cualquier agencia del Banco de la Nación (presentando solo tu DNI) para recibir el dinero.
- 1
Retiro AFP 2025 | La excelente noticia que recibieron los afiliados este lunes 11 de agosto
- 2
Retiro ONP de hasta 5 UIT en 2025: ¿cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá acceder a los fondos?
- 3
Resultados del Examen Psicométrico PNP 2025: consulta la lista de postulantes aptos a nivel nacional
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90