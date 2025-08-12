Reniec: ¿Qué hacer si se realizó un pago errado? Así puedes solicitar la devolución correspondiente

Equivocarse al realizar un pago para un trámite en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), puede sucederle a cualquiera: un código erróneo, el tipo de trámite fallido, o incluso duplicar el pago por confusión. Ante ello, muchos se pregunta qué deben hacer en estos casos.

Afortunadamente, la entidad ha establecido un procedimiento claro y accesible para que los ciudadanos puedan recuperar el dinero abonado incorrectamente. A continuación te indicaremos detalles relacionados incluyendo plazos, requisitos y canales oficiales, para solucionar estos contratiempos de forma segura y efectiva.

Usuarios pueden solicitar la devolución de pagos de trámites por error/ FOTO: RENIEC

¿Cuándo y en qué casos procede la devolución?

Se puede solicitar la devolución del pago si se presenta alguna de estas situaciones:

Duplicidad de pagos (has pagado dos veces por el mismo trámite).

Pago por trámite no realizado o error en la asignación, como usar un número de DNI incorrecto, un código equivocado o monto mal cargado.

Requisitos para tramitar la devolución

Para acceder al reembolso, necesitas:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular del pago, que debe coincidir con el que figura en el recibo.

Recibo o voucher de pago original.

Ser mayor de 17 años (o, en caso de menores, la solicitud debe realizarla un apoderado mediante Mesa de Partes Virtual)

¿Cómo hacer la solicitud? Canales disponibles

En línea (recomendado)

Ingresa a la web oficial de RENIEC.

Accede a Servicios en línea - Devolución por pago de tasas.

Entra a Registro de solicitud y acepta términos y condiciones.

Completa tus datos (persona natural, DNI, dígito verificador, fecha de nacimiento).

Adjunta el recibo como documento principal, y en caso de corresponder, selecciona "Solicitud de devolución de pago efectuado" vía Mesa de Partes Virtual (MPV).

Presencial

En esta situación, se puede efectuar solo si el pago fue realizado el mismo día. Para ello, es necesario acudir directamente a una agencia del Banco de la Nación, donde podrás gestionar la devolución al instante.

Plazos y validez

Duración de validez del recibo: hasta 4 años desde su emisión para poder solicitar devolución. Cobro del dinero reembolsado: debe realizarse en una agencia del Banco de la Nación, y dispone de 1 año para hacerse efectivo desde la aprobación del trámite

¿Qué ocurre después de solicitarlo?

Una vez enviada tu solicitud: