DNI gratis este lunes 18 de agosto en San Martín de Porres: quiénes pueden acceder a la campaña y requisitos

La renovación y obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) es un trámite fundamental para el ejercicio de múltiples derechos y obligaciones ciudadanas en Perú. Para facilitar este proceso, la Municipalidad de San Martín de Porres ha coordinado con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) una campaña de entrega gratuita de DNI durante el mes de agosto.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar los servicios de identidad a la población de manera rápida, segura y sin costos, especialmente para aquellos que tienen trámites ya procesados o requieren actualización de su documento.

El beneficio estará disponible en tres fechas específicas: lunes 11, lunes 18 y lunes 25 de agosto de 2025, en diferentes puntos estratégicos del distrito. Además de la entrega del DNI, se ofrecerán otros servicios relacionados para atender a la comunidad y garantizar el acceso a este documento esencial para la vida cotidiana, el voto, la salud y otros derechos fundamentales. A continuación los detalles.

Fechas y horarios de la entrega gratuita de DNI en San Martín de Porres

La entrega de DNI gratuito se realizará en tres días consecutivos, todos lunes de agosto. Es decir el lunes 11, 18 y 25 de agosto de 2025. El horario de atención será de 09:30 a.m y hasta agotar stock., sin interrupciones, para brindar un servicio accesible a todos los vecinos.

Reniec brinda la opción a los ciudadanos de acceder al DNI gratuito/ FOTO: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Puntos de atención y ubicación

Las entregas se harán en espacios habilitados en San Martín de Porres, de fácil acceso y con todas las medidas de seguridad y bioseguridad vigentes. El lunes 25 estarán en Agencia Zona Comercial Industrial Calle Las Tunas N° 308 - Urb. Naranjal. El 11 de agosto en Agencia Infantas - Av. San Bernardo N°200 Urb. Santa Luisa. Finalmente, el 18 de agosto, estarán en Agencia Municipal Nuevo San Martin - Av. Canta Callao Mz A Lt. 11 Urb. Begonias.

Requisitos para recibir el DNI gratis

Para recibir tu DNI sin costo, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser exclusivamente menores de 17 años o adultos mayores de 60 años.

Documento original que acredite identidad previa (por ejemplo, un DNI anterior).

Una copia del acta de nacimiento.

Una copia simple de un recibo de luz o agua.

Servicios que se brindarán durante la campaña

Además de la entrega de DNI, los asistentes podrán acceder a:

Actualización y corrección de datos en el DNI.

Atención a personas con discapacidad para facilitar el trámite.

Inscripción de nuevos nacimientos y emisión de partidas de nacimiento, en coordinación con RENIEC.

Información sobre el trámite para la obtención de DNI electrónico.

Importancia del DNIe

El DNI es un documento esencial que permite ejercer derechos civiles, votar en elecciones, acceder a servicios de salud y educación, realizar trámites bancarios y mucho más. Aprovechar estas jornadas gratuitas en San Martín de Porres es una oportunidad valiosa para quienes aún no han recogido su DNI o necesitan renovarlo sin incurrir en gastos adicionales.