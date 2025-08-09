DNI electrónico gratis para este 16 de agosto: ¿Dónde será la campaña y quiénes acceden?

En un esfuerzo por acercar servicios esenciales a las poblaciones más vulnerables y promover la inclusión digital, la Municipalidad de Lurín, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha organizado una jornada especial para la entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe).

Este sábado 16 de agosto, entre las 9:00 y 10:00 a. m., el Polideportivo Zona B en Lurín será el punto de encuentro para que quienes se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema accedan a este documento vital sin costo alguno.

¿Cuándo y dónde será la campaña?

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: Entre 9:00 a. m. y 10:00 a. m.

Lugar: Polideportivo Zona B, Lurín (Lima)

¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratuito?

DNI electrónico se entregará sin costo este 16 de agosto en Lurín / FOTO: RENIEC

La campaña está dirigida a personas en situación de pobreza o pobreza extrema, según la clasificación socioeconómica. Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar:

La constancia que acredite su condición socioeconómica, disponible en la Casa de la Mujer, la oficina del Adulto Mayor o en las oficinas del SISFOH.

Su DNI vigente, o una copia del mismo.

En caso de realizar un cambio de domicilio, se debe presentar también una copia de un recibo reciente de agua o luz.

¿Cuántos DNI electrónicos se entregarán?

Se tiene preparado un lote de hasta 1000 DNI electrónicos gratuitos, que se distribuirán durante esta jornada para beneficiar al mayor número de personas posible dentro del tiempo limitado.

¿Por qué es importante el DNI electrónico?

Proporciona una identificación segura, con capacidad para firma digital, lo que facilita trámites presenciales y en línea con mayor seguridad y eficiencia.

Simplifica el acceso a múltiples servicios públicos y privados (bancos, salud, educación, procesos electorales, entre otros).

Contribuye a la inclusión digital y a la reducción de fraudes o suplantaciones de identidad.

Forma parte de las estrategias estatales para modernizar y descentralizar la atención a la ciudadanía.

Este evento representa una oportunidad concreta para que quienes enfrentan barreras económicas puedan obtener un documento crucial para su identidad y participación ciudadana. Es recomendable acudir a tiempo y llevar toda la documentación requerida para asegurar una atención correcta.