- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
DNI electrónico gratis para este 16 de agosto: ¿Dónde será la campaña y quiénes acceden?
El RENIEC ofrece la oportunidad de acceder al trámite del DNIe sin costo alguno a cierto sector de la población peruana. ¿Cómo obtenerlo?
En un esfuerzo por acercar servicios esenciales a las poblaciones más vulnerables y promover la inclusión digital, la Municipalidad de Lurín, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha organizado una jornada especial para la entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe).
PUEDES VER: Si tienes 60 años o más, Reniec te brinda un importante beneficio vigente para el trámite del DNI
Este sábado 16 de agosto, entre las 9:00 y 10:00 a. m., el Polideportivo Zona B en Lurín será el punto de encuentro para que quienes se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema accedan a este documento vital sin costo alguno.
¿Cuándo y dónde será la campaña?
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Hora: Entre 9:00 a. m. y 10:00 a. m.
- Lugar: Polideportivo Zona B, Lurín (Lima)
¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratuito?DNI electrónico se entregará sin costo este 16 de agosto en Lurín / FOTO: RENIEC
La campaña está dirigida a personas en situación de pobreza o pobreza extrema, según la clasificación socioeconómica. Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar:
- La constancia que acredite su condición socioeconómica, disponible en la Casa de la Mujer, la oficina del Adulto Mayor o en las oficinas del SISFOH.
- Su DNI vigente, o una copia del mismo.
- En caso de realizar un cambio de domicilio, se debe presentar también una copia de un recibo reciente de agua o luz.
¿Cuántos DNI electrónicos se entregarán?
Se tiene preparado un lote de hasta 1000 DNI electrónicos gratuitos, que se distribuirán durante esta jornada para beneficiar al mayor número de personas posible dentro del tiempo limitado.
¿Por qué es importante el DNI electrónico?
- Proporciona una identificación segura, con capacidad para firma digital, lo que facilita trámites presenciales y en línea con mayor seguridad y eficiencia.
- Simplifica el acceso a múltiples servicios públicos y privados (bancos, salud, educación, procesos electorales, entre otros).
- Contribuye a la inclusión digital y a la reducción de fraudes o suplantaciones de identidad.
- Forma parte de las estrategias estatales para modernizar y descentralizar la atención a la ciudadanía.
Este evento representa una oportunidad concreta para que quienes enfrentan barreras económicas puedan obtener un documento crucial para su identidad y participación ciudadana. Es recomendable acudir a tiempo y llevar toda la documentación requerida para asegurar una atención correcta.
- 1
Préstamo del Banco de la Nación de 100,000 soles se extiende: solicita el crédito sin aval y garante
- 2
Retiro AFP 2025 de 21,400 soles: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025
- 3
¿Cuál es el próximo feriado del mes de agosto 2025? Esta es la fecha en la que deberán pagarte triple por trabajar
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90