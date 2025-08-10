- Hoy:
Reniec tendrá nuevo horario en diez agencias de Lima y Callao por todo agosto 2025: consulta el listado AQUÍ
Reniec ha autorizado que en algunas de sus agencias se pueda hacer una extensión de horario con la finalidad de favorecer a la comunidad peruana.
Durante todo agosto de 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) implementará una importante extensión de sus horarios de atención en diez agencias estratégicas en Lima y Callao con la finalidad de que los ciudadanos tengan más opción de poder generar sus procedimientos.
Esta medida tiene como objetivo aliviar la creciente congestión en sus oficinas, facilitar la realización de diversos trámites (como emisión, renovación y recogida del DNI) y ofrecer flexibilidad a los usuarios que, por sus actividades laborales o zonales, tienen dificultad para acudir en horario convencional.
Para ello, revisa en las siguientes líneas en qué consisten los nuevos horarios, qué agencias están incluidas, qué trámites se pueden hacer y cómo aprovechar esta oportunidad para evitar contratiempos.
¿Por qué se amplía el horario en agosto?
El incremento en la afluencia de usuarios, sumado a retrasos generados por la pandemia y otros factores logísticos, ha generado colas prolongadas y dificultades para completar trámites en tiempo.
Para descongestionar las agencias y mejorar el servicio, RENIEC ha decidido extender sus horas de atención en agosto en ciertas sedes clave. La medida apunta a atender tanto a quienes requieren hacer trámites como a quienes vienen a recoger sus documentos.
Agencias y nuevos horarios de atención
RENIEC ha organizado dos tipos de jornadas extendidas durante agosto: Jornada será de 7:45 a.m. – 4:45 p.m.
- Cercado de Lima (Jr. Áncash)
- Santa Anita
- Independencia
- Callao (agencia central)
- Lurín
- San Juan de Miraflores
Por otro lado, la jornada más amplia se llevará a cabo de 7:45 a.m. – 5:45 p.m.
- Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola, cerca al Banco de la Nación)
- Miraflores
- Jesús María
- San Borja
Estos nuevos horarios aplicarán de lunes a sábado durante todo el mes de agosto.
Trámites disponibles durante la extensión
- Durante estos horarios extendidos, podrás realizar una variedad de servicios relacionados con el DNI, tales como:
- Emisión del DNI por primera vez (mayores de edad)
- Renovaciones, duplicados y rectificaciones del DNI físico y electrónico
- Recogida del DNI, sin necesidad de cita previa, siempre que el estado del trámite esté al 100 % en línea
- Otros trámites registrales adicionales, como certificación de actas o inscripciones de hechos vitales
¿Qué hacer antes de acudir?
Para aprovechar eficazmente este horario extendido, se recomienda:
- Verificar si tu DNI está listo para recogida desde la plataforma oficial de RENIEC.
- Evitar desplazarte si el trámite no está concluido al 100 %, para evitar idas en vano.
- Tener en cuenta que algunas sedes podrían atender también los sábados. Mantente atento a las redes sociales o página oficial para cualquier actualización.
