- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Temblor hoy en Perú: sismo de 3.5 grados remeció al Callao este sábado 27 de diciembre
¡Nuevo sismo se presenta en el Perú! Movimiento telúrico sorprendió a más de uno en las primeras horas de la mañana de este fin de semana.
Un temblor de magnitud 3.5 fue registrado esta mañana sábado 27 de diciembre de 2025 con epicentro frente a la costa de la Provincia Constitucional del Callao, en la zona litoral central del Perú, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
PUEDES VER: Municipalidad de Lima dio excelente noticia sobre Mesa Redonda y Mercado Central que beneficiará a todos
Este movimiento telúrico forma parte de la actividad sísmica habitual en el litoral peruano, una región localizada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción constante de placas tectónicas genera temblores frecuentes de diversa intensidad.
Aunque este tipo de eventos de magnitud moderada rara vez provoca daños graves, su reporte oportuno es clave para mantener informada a la población y fortalecer las medidas de preparación y prevención ante sismos.
El IGP detalló que el sismo fue percibido con una intensidad de grado II-III en algunas zonas del Callao y Lima, lo que indica que fue sentido por personas en edificios y estructuras cercanas, aunque sin reportes de daños materiales significativos hasta el momento.
Detalles del evento sísmico según el IGP
- Hora: 09:22:00 (hora local)
- Magnitud: 3.5
- Zona epicentral: 24 km al oeste de Callao
- Profundidad: 62 km
- Intensidad reportada: II–III en la escala de Mercalli Modificada
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90