Temblor hoy en Perú: sismo de 3.5 grados remeció al Callao este sábado 27 de diciembre

¡Nuevo sismo se presenta en el Perú! Movimiento telúrico sorprendió a más de uno en las primeras horas de la mañana de este fin de semana.

Daniela Alvarado
Sismo en Callao
Sismo en Callao | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Un temblor de magnitud 3.5 fue registrado esta mañana sábado 27 de diciembre de 2025 con epicentro frente a la costa de la Provincia Constitucional del Callao, en la zona litoral central del Perú, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Este movimiento telúrico forma parte de la actividad sísmica habitual en el litoral peruano, una región localizada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción constante de placas tectónicas genera temblores frecuentes de diversa intensidad.

Aunque este tipo de eventos de magnitud moderada rara vez provoca daños graves, su reporte oportuno es clave para mantener informada a la población y fortalecer las medidas de preparación y prevención ante sismos.

El IGP detalló que el sismo fue percibido con una intensidad de grado II-III en algunas zonas del Callao y Lima, lo que indica que fue sentido por personas en edificios y estructuras cercanas, aunque sin reportes de daños materiales significativos hasta el momento.

Detalles del evento sísmico según el IGP

  • Hora: 09:22:00 (hora local)
  • Magnitud: 3.5
  • Zona epicentral: 24 km al oeste de Callao
  • Profundidad: 62 km
  • Intensidad reportada: II–III en la escala de Mercalli Modificada
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

