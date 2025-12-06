- Hoy:
Temblor HOY, sábado 6 de diciembre: Sismo de magnitud 3.5 se reportó en Callao, según IGP
A las 4:40 de la tarde de HOY, sábado 6 de diciembre, se registró un sismo de 3.5 grados en la Provincia Constitucional del Callao.
El Centro Sismológico Nacional anunció que se registró un sismo de 3.5 en la Provincia Constitucional del Callao. El movimiento telúrico se efectuó a las 4:40 de la tarde y sorprendió a más de un ciudadano. Durante los últimos días, se están reportando diversos temblores en el país, lo cual genera una alarma entre la población.
El sismo tuvo una profundidad de 71 kilómetros y una intensidad de grados III, de acuerdo a la publicación que realizó el IGP en sus redes sociales oficiales.
Se recomienda a la población mantener la calma durante un movimiento telúrico y evacuar a zonas seguras. Por el momento, no se ha reportado daños materiales al oeste del puerto del Callao.
