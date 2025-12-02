0
Temblor HOY, martes 2 de diciembre: se registra fuerte sismo de 4.6 en el Callao

La población en Lima se alertó tras un temblor, al promediar las 11:41 horas, según el IGP. El epicentro del sismo fue en el Callao y tuvo una magnitud de 4.6.

Fuerte sismo se sintió hoy en Lima y Callao
En la mañana de este martes 2 de diciembre, se registró un sismo de 4.6 de magnitud a las 11:41 horas a 56 km al Suroeste de Bellavista, Provincia Institucional del Callao - Lima, según lo informado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La capital peruana sintió un temblor que estuvo acompañado de un ruido promedio.

Temblor en Lima

Sismo de magnitud 4.6 remeció Lima y Callao, este 2 de diciembre.

El remezón fue de intensidad III-IV, lo que generó que más de un ciudadano se alertó por el movimiento ocasionado. Por otro lado, IGP indicó que la profundidad fue de 44 km, a una latitud de -12.40 y longitud de -77.52.

Es importante señalar que la intensidad III–IV en un temblor, según la Escala de Intensidad Macrosísmica utilizada por el IGP, describe cómo se siente un sismo en la superficie, no su magnitud. Teniendo en cuenta que el movimiento se percibe dentro de casas y edificios, especialmente en pisos altos, y que las personas sienten una ligera vibración, similar al paso de un camión pesado.

Recomendaciones durante un temblor

Durante un temblor, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y actuar con rapidez para evitar accidentes. Lo principal es ubicarse en zonas seguras internas, como al lado de columnas o muros estructurales, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Indeci también sugiere no correr ni salir de forma desesperada, ya que esto puede generar más riesgos. Si estás en un edificio, utiliza las escaleras cuando termine el movimiento, nunca el ascensor. En caso de encontrarte en la calle, aléjate de postes, cables, fachadas y paredes que puedan colapsar.

AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

