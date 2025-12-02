- Hoy:
Resultados Beca Permanencia 2025: LINK para conocer si fuiste seleccionado a la convocatoria
Pronabec publicará la lista de seleccionados de Beca Permanencia convocatoria 2025. Revisa los resultados mediante la página web y conoce si serás beneficiario.
HOY, martes 2 de diciembre, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicará la lista de 8 000 seleccionados de la convocatoria 2025 de la Beca Permanencia. ¿Quieres saber si eres uno de ellos? Para acceder a los resultados solo debes ingresar al enlace oficial: www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/
La Beca Permanencia tiene como objetivo apoyar a estudiantes universitarios de casas de estudios públicas que enfrentan dificultades económicas, para que puedan continuar y culminar su carrera. Si postulaste a la convocatoria 2025, revisa la casilla electrónica del Sibec y verifique la notificación sobre la condición de seleccionado o no seleccionado.
Beca Permanencia 2025: LINK para revisar los resultados
Pronabec anunció que los resultados serán publicados este martes 2 de diciembre de 2025 y se dará a conocer los seleccionados a las 8.000 vacantes disponibles. La lista oficial con los nombres de los estudiantes seleccionados se publicará en la página web oficial de Beca Permanencia.
- Resultados Beca Permanencia 2025: dale clic aquí
Pronabec publicará la lista de seleccionados de la convocatoria 2025 de la Beca Permanencia.
Cronograma de la Beca Permanencia 2025
El cronograma de la Beca Permanencia 2025 establece todas las etapas que deben seguir los postulantes hasta la publicación de resultados. Revisa los pasos que aún están pendientes y mantente para que sepas qué sigue luego de conocer la lista de estudiantes seleccionados:
|Procedimientos
|Fechas
|Asignación de puntajes
|Del 25/11/2025 al 1/12/2025
|Publicación de resultados
|2/12/2025
|Aceptación de la beca
|Del 3/12/2025 al 10/12/2025
|Publicación de lista de becarios
|Desde el 4/12/2025
Como se puede apreciar, Pronabec programó la publicación de los resultados oficiales para el 2 de diciembre. Los estudiantes seleccionados deberán aceptar la beca entre el 3 y el 10 de diciembre. Una vez culminada esta etapa, la entidad emitirá la resolución final que confirma la adjudicación del beneficio.
¿Cuáles son los beneficios de la Beca Permanencia?
Los beneficios de la Beca Permanencia están orientados a asegurar que los estudiantes de universidades públicas puedan continuar sus estudios sin que la situación económica sea un impedimento. Los principales apoyos que reciben los becarios son:
- Alimentación: apoyo económico mensual para cubrir gastos de comida.
- Movilidad local: subsidio para el transporte.
- Útiles de escritorio y materiales básicos: entrega o financiamiento de insumos necesarios para el desarrollo académico.
