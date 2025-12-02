0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Resultados Beca Permanencia 2025: LINK para conocer si fuiste seleccionado a la convocatoria

Pronabec publicará la lista de seleccionados de Beca Permanencia convocatoria 2025. Revisa los resultados mediante la página web y conoce si serás beneficiario.

Angie De La Cruz
Accede al enlace para consultar los resultados de la Beca Permanencia 2025.
Accede al enlace para consultar los resultados de la Beca Permanencia 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

HOY, martes 2 de diciembre, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicará la lista de 8 000 seleccionados de la convocatoria 2025 de la Beca Permanencia. ¿Quieres saber si eres uno de ellos? Para acceder a los resultados solo debes ingresar al enlace oficial: www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/

Conoce si el miércoles 21 de noviembre se cancelarán las clases luego de feriado largo.

PUEDES VER: ¿Se suspenderán las clases escolares el 10 de diciembre tras feriado largo? Esto indica Minedu

La Beca Permanencia tiene como objetivo apoyar a estudiantes universitarios de casas de estudios públicas que enfrentan dificultades económicas, para que puedan continuar y culminar su carrera. Si postulaste a la convocatoria 2025, revisa la casilla electrónica del Sibec y verifique la notificación sobre la condición de seleccionado o no seleccionado.

Beca Permanencia 2025: LINK para revisar los resultados

Pronabec anunció que los resultados serán publicados este martes 2 de diciembre de 2025 y se dará a conocer los seleccionados a las 8.000 vacantes disponibles. La lista oficial con los nombres de los estudiantes seleccionados se publicará en la página web oficial de Beca Permanencia.

Beca Permanencia

Pronabec publicará la lista de seleccionados de la convocatoria 2025 de la Beca Permanencia.

Cronograma de la Beca Permanencia 2025

El cronograma de la Beca Permanencia 2025 establece todas las etapas que deben seguir los postulantes hasta la publicación de resultados. Revisa los pasos que aún están pendientes y mantente para que sepas qué sigue luego de conocer la lista de estudiantes seleccionados:

ProcedimientosFechas
Asignación de puntajesDel 25/11/2025 al 1/12/2025
Publicación de resultados2/12/2025
Aceptación de la beca Del 3/12/2025 al 10/12/2025
Publicación de lista de becarios Desde el 4/12/2025

Como se puede apreciar, Pronabec programó la publicación de los resultados oficiales para el 2 de diciembre. Los estudiantes seleccionados deberán aceptar la beca entre el 3 y el 10 de diciembre. Una vez culminada esta etapa, la entidad emitirá la resolución final que confirma la adjudicación del beneficio.

¿Cuáles son los beneficios de la Beca Permanencia?

Los beneficios de la Beca Permanencia están orientados a asegurar que los estudiantes de universidades públicas puedan continuar sus estudios sin que la situación económica sea un impedimento. Los principales apoyos que reciben los becarios son:

  • Alimentación: apoyo económico mensual para cubrir gastos de comida.
  • Movilidad local: subsidio para el transporte.
  • Útiles de escritorio y materiales básicos: entrega o financiamiento de insumos necesarios para el desarrollo académico.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados Beca Permanencia 2025: LINK para conocer si fuiste seleccionado a la convocatoria

  2. Publican lista de hombres infieles de Perú y casos hacen 'estallar' las redes sociales: "Encontré a mis amigos..."

  3. Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano