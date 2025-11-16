- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Armenia
- América de Cali vs Atlético Nacional
- Italia vs Noruega
- Azerbaiyán vs Francia
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Examen de Preselección Beca 18-2026: horarios y dónde verificar sede para la prueba este 16 de noviembre
Esta evaluación de la Preselección Beca 18- 2026, se realizará durante el fin de semana y AQUÍ podrás encontrar los últimos datos para rendirla.
Este domingo 16 de noviembre de 2025 se realizará el Examen Nacional de Preselección (ENP) para postulantes a la Beca 18-2026 del Pronabec, una de las convocatorias más esperadas por jóvenes que buscan acceder a una beca integral para estudios superiores.
PUEDES VER: Confirmado: Estudiantes tendrán 4 días de descanso a nivel nacional por feriado antes de fin del año escolar
La evaluación presencial congregará a más de 97 500 estudiantes en 180 sedes distribuidas por todo el Perú, según informó el programa. Este examen es un paso decisivo, ya que los resultados determinarán quiénes pasan a la siguiente fase del proceso de beca.
¿Qué es el Examen Nacional de Preselección de Beca 18?
- El ENP es una prueba clave organizada por el Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) para seleccionar a los aspirantes a Beca 18-2026.
- Tiene carácter presencial y simultáneo en todo el país.
- Evalúa 60 preguntas de opción múltiple (30 de competencia matemática y 30 de comprensión lectora).
- Cada respuesta correcta suma 2 puntos, y no hay penalización por errores ni por dejar preguntas en blanco.
- El examen se convertirá en la base principal para determinar qué postulantes continúan en competencia por las cerca de 20 000 becas integrales que ofrece Pronabec.
¿Cómo saber en qué sede te corresponde y cuál es el horario?
Consulta tu sede
- Ingresa a tu casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) con tu usuario y contraseña registradas durante la postulación.
- Dentro de Sibec, dirígete a la sección de notificaciones de la campaña Beca 18, donde encontrarás el local asignado para rendir el examen.
- La sede se asignó según la dirección que registraste al postular, para facilitar tu acceso.
Horarios para rendir la prueba
- El ingreso a los locales de evaluación estará permitido entre las 7:00 a.m. y las 8:20 a.m.. Pasado ese horario, las puertas se cerrarán definitivamente.
- La prueba se desarrollará entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.
- Es obligatorio llevar DNI físico para poder ingresar al examen. Si tu DNI está vencido, puedes presentar un comprobante de renovación o constancia del trámite.
Reglas y recomendaciones para el día del examen
- No está permitido ingresar dispositivos electrónicos, como celulares, laptops o tablets.
- También están prohibidos bolsos grandes, mochilas, carteras voluminosas, alimentos, bebidas y accesorios metálicos que impidan la identificación.
- Se realizarán controles de seguridad, incluyendo detectores de metales; se recomienda recoger el cabello si es necesario.
- Al marcar tus respuestas, asegúrate de rellenar completamente los círculos en la ficha oficial con lápiz, para que sean válidos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90