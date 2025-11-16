Examen de Preselección Beca 18-2026: horarios y dónde verificar sede para la prueba este 16 de noviembre

Este domingo 16 de noviembre de 2025 se realizará el Examen Nacional de Preselección (ENP) para postulantes a la Beca 18-2026 del Pronabec, una de las convocatorias más esperadas por jóvenes que buscan acceder a una beca integral para estudios superiores.

La evaluación presencial congregará a más de 97 500 estudiantes en 180 sedes distribuidas por todo el Perú, según informó el programa. Este examen es un paso decisivo, ya que los resultados determinarán quiénes pasan a la siguiente fase del proceso de beca.

¿Qué es el Examen Nacional de Preselección de Beca 18?

El ENP es una prueba clave organizada por el Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) para seleccionar a los aspirantes a Beca 18-2026.

Tiene carácter presencial y simultáneo en todo el país.

Evalúa 60 preguntas de opción múltiple (30 de competencia matemática y 30 de comprensión lectora).

Cada respuesta correcta suma 2 puntos, y no hay penalización por errores ni por dejar preguntas en blanco.

El examen se convertirá en la base principal para determinar qué postulantes continúan en competencia por las cerca de 20 000 becas integrales que ofrece Pronabec.

¿Cómo saber en qué sede te corresponde y cuál es el horario?

Consulta tu sede

Ingresa a tu casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) con tu usuario y contraseña registradas durante la postulación.

Dentro de Sibec, dirígete a la sección de notificaciones de la campaña Beca 18, donde encontrarás el local asignado para rendir el examen.

La sede se asignó según la dirección que registraste al postular, para facilitar tu acceso.

Horarios para rendir la prueba

El ingreso a los locales de evaluación estará permitido entre las 7:00 a.m. y las 8:20 a.m.. Pasado ese horario, las puertas se cerrarán definitivamente.

La prueba se desarrollará entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.

Es obligatorio llevar DNI físico para poder ingresar al examen. Si tu DNI está vencido, puedes presentar un comprobante de renovación o constancia del trámite.

Reglas y recomendaciones para el día del examen

No está permitido ingresar dispositivos electrónicos, como celulares, laptops o tablets.

También están prohibidos bolsos grandes, mochilas, carteras voluminosas, alimentos, bebidas y accesorios metálicos que impidan la identificación.

Se realizarán controles de seguridad, incluyendo detectores de metales; se recomienda recoger el cabello si es necesario.