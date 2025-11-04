Examen Beca 18 2026: cuándo y dónde es la prueba para los preseleccionados

La convocatoria de la Beca 18‑2026, impulsada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Perú, representa una oportunidad clave para que jóvenes de escasos recursos y alto rendimiento académico puedan acceder a estudios superiores con cobertura integral (matrícula, pensiones, materiales, alojamiento y alimentación).

Una de las etapas fundamentales e ineludibles es la presentación del Examen Nacional de Preselección (ENP), prueba estandarizada que evalúa competencias en comprensión lectora y razonamiento matemático, cuyo resultado es determinante para avanzar en el proceso de adjudicación de la beca. Conocer cuándo, a qué hora y en qué lugar se realizará esta prueba es esencial para los miles de postulantes aptos. A continuación, te dejamos la información para la edición 2026-I.

Fecha, horario y lugar del Examen Nacional de Preselección

El Examen Nacional de Preselección (ENP) de la convocatoria Beca 18-2026 se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025. El horario oficial programado para la prueba es de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. para todo el país.

La duración total del examen es de dos horas, sin descuento por respuestas incorrectas y con un cuadernillo de preguntas que podrá llevárselo el participante al terminar.

¿Dónde se rendirá la prueba?

La evaluación se aplicará de forma presencial y simultánea en todas las regiones del país, en locales asignados como colegios o institutos autorizados por Pronabec. Cada postulante apto recibirá, días antes del examen, la información sobre su local, dirección, aula asignada, así como las normas de ingreso.

En el portal oficial de Pronabec (www.pronabec.gob.pe/beca-18/) se publicará la lista de aptos y, a través de dicha lista o en el sistema de postulantes, los preseleccionados podrán consultar su local y otros detalles logísticos.

Aspectos de ingreso y recomendaciones para el día del examen

Se sugiere llegar con antelación al local asignado, portando el DNI original u otro documento de identidad oficial, lápiz número 2B, goma de borrar y cualquier material permitido según las reglas proporcionadas por Pronabec. No estará permitido el ingreso de celulares, smartwatches u otros dispositivos electrónicos que faciliten la comunicación o acceso a información externa.

Es clave revisar la asignación del aula y local con anticipación, pues al ser simultáneo en todas las regiones, la logística debe ser organizada y puntual. Durante el examen se recuerda que solo las respuestas registradas en la "Ficha de Respuestas" serán consideradas para el puntaje, no las que aparezcan solo en el cuadernillo.