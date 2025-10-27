- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- CTS 2025
Municipalidad de Puente Piedra derriba colegio emblemático y anuncia moderna obra para estudiantes
El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, brindó más detalles sobre esta nueva edificación que albergará cientos de alumnos tras la demolición de colegio.
La Institución Educativa Fe y Alegría es una de las emblemáticas del distrito de Puente Piedra, ya que alberga cientos de escolares de todas las edades; sin embargo, sus instalaciones se declararon inhabitables, lo que representa un riesgo para todos. En este marco, se confirmó que se construirá una nueva edificación.
PUEDES VER: Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles
Mediante un video de TikTok, el alcalde del distrito, Rennán Espinoza, mostró imágenes exclusivas de lo que viene siendo el trabajo de demolición del alma máter ubicado en Santa Rosa. El burgomaestre señaló que la construcción tiene más de 50 años, por lo que se realizará la renovación.
Se puede apreciar que maquinaria pesada derriba lo que fueron las aulas de cientos de escolares, pero al parecer los espacios recreativos como las lozas multideportivas no pasarán por este proceso. Asimismo, se reveló cómo luciría la nueva edificación que comenzaría muy pronto.
Por su parte, los usuarios de las redes sociales no dudaron en comentar sobre el accionar de la Municipalidad de Puente Piedra. La mayoría de opiniones son en contra de la gestión del alcalde y su publicación; sin embargo, Rennán respondió a diversos internautas que critican la medida.
"Yo tengo entendido que solo estás apoyando con las maquinarias nada más, sea más honesto señor Rennán", "Es una burla como van a llevar esas máquinas tan chicas para tremenda obra así, más tiempo, más costo", "Ya empezó su campaña", "Solo te preocupas por los colegios que están en Puente y no te das cuenta de que hay más colegio que necesitan apoyo", señalaron.
¿Dónde queda el colegio Fe y Alegría de Puente Piedra?
El colegio Fe y Alegría de Puente Piedra pertenece a la UGEL 04 del Ministerio de Educación del Perú y se ubica en Jirón Ayacucho S/N, Centro Poblado Santa Rosa, Lima. Ofrece los tres niveles de educación, Inicial, Primaria y Secundaria.
- 1
Fonavi confirma pago a Lista 22 para beneficiarios de 65 años durante diciembre: estos son los detalles
- 2
Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles
- 3
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje y sin pagar peaje
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50