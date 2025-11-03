¿Confirman suspensión de clases escolares este martes 4 de noviembre por paro? Revisa qué indicó Minedu

Tras los recientes asesinatos a conductores del sector público; el gremio de transporte, liderado por Martín Ojeda, saldrá a las calles este martes 4 de noviembre, con la finalidad de exigir justicia al gobierno de José Jerí. En medio de este contexto, muchos ciudadanos se preguntan si las clases presenciales se suspenderán o qué informó el Ministerio de Educación (Minedu).

¿Minedu canceló clases este 4 de noviembre por paro de transportistas?

A pocas horas de esta nueva movilización, el Minedu no se ha pronunciado al respecto, por lo que de momentos, los alumnos y docentes deberán asistir a las aulas con normalidad este 4 de noviembre. Sin embargo, no se descarta que en las siguientes horas se emita un comunicado oficial sobre las medidas que se aplicará.

Hasta el momento, Minedu no ha emitido ningún comunicado respecto a la suspensión de clases.

Es importante resaltar, que durante la realización de un paro de transportistas, la movilización en las principales avenidas de la capital se ve duramente afectada por la ausencia de vehículos públicos, quienes son los principales autores de la protesta. Por lo que la población tiene dificultades para llegar a su destino.

¿Qué gremios acatarán el paro de transportistas del 4 de noviembre?

Si bien el representante de transportistas, Martín Ojeda, confirmó su participación en el paro del gremio de mañana, martes 4 de noviembre, existen otras agrupaciones que no se sumarán a la causa. ¿Quiénes si acatarán la medida? Te compartimos la lista de gremios confirmados para que tomes tus precauciones:

Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú)

Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP)

Empresa Nueva América

Empresa Transporte Unido del Cono Este SJL ("La 50")

Por su parte, la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, señaló que no participará: "Nosotros descartamos, por parte de la unidad de los ocho gremios, que representan el 95% de las empresas de transporte formal, la paralización para el día 4 como se ha anunciado. Creo que es incoherente", indicó el presidente, Ricardo Pareja Fonseca.