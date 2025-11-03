Confirman que este 4 de noviembre no habrá clases: estos alumnos no asistirán a colegios, según ley

Si bien el calendario oficial 2025 solo marca un feriado a nivel nacional en este mes de noviembre, existen otras fechas que corresponden a feriados regionales, tal y como es el caso del martes 4 de noviembre. Es así que los ciudadanos en la provincia de Puno celebrarán su aniversario de la fundación española de la ciudad, por lo que no habrá clases escolares.

De acuerdo a la Ley N.º 13273, promulgada el 10 de diciembre de 1959, se declaró un día de feriado en la Provincia de Puno, con motivo de su aniversario. Cabe resaltar que este feriado es de carácter regional, por lo que únicamente se aplica en la provincia de Puno y no a nivel nacional.

Puesto que la ley establece que se suspenden labores oficiales en la provincia de Puno, el martes 4 de noviembre no habrá clases en dicha zona del interior del país. Esta situación genera que la población participe de los actos cívicos, culturales y festivos organizados por la ciudad con motivo de su 357° fundación.

En conclusión, las instituciones educativas públicas y privadas suspenden sus actividades académicas, pero únicamente el 4 de noviembre, para permitir la participación de estudiantes, docentes y comunidad en general en los actos cívicos y festivos organizados por la importante fecha que se celebra.

¿Qué se celebra el 4 de noviembre en el Perú?

El 4 de noviembre se celebra en el Perú el aniversario de la fundación española de la ciudad de Puno, una importante fecha para esta región del altiplano. En conmemoración de este acontecimiento histórico, se realiza un feriado regional en toda la provincia de Puno, establecido por la Ley N.º 13273.

En esta fecha especial, la población resalta la identidad puneña, su historia y sus tradiciones, además, se realiza desfiles, ceremonias oficiales, presentaciones artísticas y ferias que forman parte de las actividades por los más de tres siglos de fundación de la llamada "Ciudad del Lago".