- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Este miércoles 5 de noviembre será feriado: conoce qué se celebra y qué señala El Peruano
El Peruano respalda el feriado del 5 de noviembre, día libre que pocos conocen a qué se debe y para qué grupos de ciudadanos aplica esta medida. Conoce más.
Tras el feriado del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el calendario oficial 2025 no marca otro día libre a nivel nacional hasta el mes de diciembre; sin embargo, lo que muchos ciudadanos no saben, es que este miércoles 5 se otorga descanso a un determinado grupo de trabajadores, según el Diario Oficial El Peruano.
PUEDES VER: ¿Confirman suspensión de clases escolares este martes 4 de noviembre por paro? Revisa qué indicó Minedu
La Ley N.º 31701 señala lo siguiente: "Se declara el 5 de noviembre de cada año, Día del Trabajador Municipal, como jornada no laborable para los trabajadores y trabajadoras que desempeñan dicha responsabilidad. La referida jornada será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal."
Esta medida indicada en la norma vigente, establece un día libre en favor de los trabajadores y trabajadoras municipales, generando, a su vez, que los locales ediles no brindarán atención, como es el caso de la Municipalidad de San Borja, que informó mediante sus cuentas oficiales, que no habrá atención el próximo 5 de noviembre.
Municipalidad de San Borja no brindará atención el miércoles 5 de noviembre.
"Por feriado establecido en la Ley N.º 31701 no habrá atención el miércoles 5 de noviembre. Se reanudará el jueves 6 de noviembre en el horario habitual. Nuestra plataforma digital se encuentra habilitada las 24 horas del día.", indicó la institución municipal a sus vecinos, con la finalidad de que tomen sus precauciones ante un eventual trámite por realizar.
¿Qué se celebra en Perú el 5 de noviembre?
En el Perú, cada 5 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal, una fecha oficial establecida por la Ley N.º 31701. Esta norma reconoce la importante labor que realizan los trabajadores y trabajadoras municipales en el desarrollo y funcionamiento de las municipalidades del país.
Además, la ley dispone que este día sea una jornada no laborable, remunerada y considerada como laborada, exclusivamente para quienes desempeñan funciones en los gobiernos locales. La celebración busca destacar el compromiso y servicio de estos trabajadores en beneficio de la comunidad.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50