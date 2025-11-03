0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Este miércoles 5 de noviembre será feriado: conoce qué se celebra y qué señala El Peruano

El Peruano respalda el feriado del 5 de noviembre, día libre que pocos conocen a qué se debe y para qué grupos de ciudadanos aplica esta medida. Conoce más.

Angie De La Cruz
Según la ley peruana, el 5 de noviembre es feriado no laborable.
Según la ley peruana, el 5 de noviembre es feriado no laborable. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Tras el feriado del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el calendario oficial 2025 no marca otro día libre a nivel nacional hasta el mes de diciembre; sin embargo, lo que muchos ciudadanos no saben, es que este miércoles 5 se otorga descanso a un determinado grupo de trabajadores, según el Diario Oficial El Peruano.

Conoce si las clases se suspenderán por el paro de transportistas este martes 4 de noviembre.

PUEDES VER: ¿Confirman suspensión de clases escolares este martes 4 de noviembre por paro? Revisa qué indicó Minedu

La Ley N.º 31701 señala lo siguiente: "Se declara el 5 de noviembre de cada año, Día del Trabajador Municipal, como jornada no laborable para los trabajadores y trabajadoras que desempeñan dicha responsabilidad. La referida jornada será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal."

Esta medida indicada en la norma vigente, establece un día libre en favor de los trabajadores y trabajadoras municipales, generando, a su vez, que los locales ediles no brindarán atención, como es el caso de la Municipalidad de San Borja, que informó mediante sus cuentas oficiales, que no habrá atención el próximo 5 de noviembre.

feriado 5 de noviembre

Municipalidad de San Borja no brindará atención el miércoles 5 de noviembre.

"Por feriado establecido en la Ley N.º 31701 no habrá atención el miércoles 5 de noviembre. Se reanudará el jueves 6 de noviembre en el horario habitual. Nuestra plataforma digital se encuentra habilitada las 24 horas del día.", indicó la institución municipal a sus vecinos, con la finalidad de que tomen sus precauciones ante un eventual trámite por realizar.

¿Qué se celebra en Perú el 5 de noviembre?

En el Perú, cada 5 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal, una fecha oficial establecida por la Ley N.º 31701. Esta norma reconoce la importante labor que realizan los trabajadores y trabajadoras municipales en el desarrollo y funcionamiento de las municipalidades del país.

Además, la ley dispone que este día sea una jornada no laborable, remunerada y considerada como laborada, exclusivamente para quienes desempeñan funciones en los gobiernos locales. La celebración busca destacar el compromiso y servicio de estos trabajadores en beneficio de la comunidad.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: este sería el cronograma de pago de los 21,400 soles

  2. Mercados cerrarán en todo el Perú este 6 de noviembre por paro nacional, confirman comerciantes

  3. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano