Este miércoles 5 de noviembre será feriado: conoce qué se celebra y qué señala El Peruano

Tras el feriado del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el calendario oficial 2025 no marca otro día libre a nivel nacional hasta el mes de diciembre; sin embargo, lo que muchos ciudadanos no saben, es que este miércoles 5 se otorga descanso a un determinado grupo de trabajadores, según el Diario Oficial El Peruano.

La Ley N.º 31701 señala lo siguiente: "Se declara el 5 de noviembre de cada año, Día del Trabajador Municipal, como jornada no laborable para los trabajadores y trabajadoras que desempeñan dicha responsabilidad. La referida jornada será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal."

Esta medida indicada en la norma vigente, establece un día libre en favor de los trabajadores y trabajadoras municipales, generando, a su vez, que los locales ediles no brindarán atención, como es el caso de la Municipalidad de San Borja, que informó mediante sus cuentas oficiales, que no habrá atención el próximo 5 de noviembre.

Municipalidad de San Borja no brindará atención el miércoles 5 de noviembre.

"Por feriado establecido en la Ley N.º 31701 no habrá atención el miércoles 5 de noviembre. Se reanudará el jueves 6 de noviembre en el horario habitual. Nuestra plataforma digital se encuentra habilitada las 24 horas del día.", indicó la institución municipal a sus vecinos, con la finalidad de que tomen sus precauciones ante un eventual trámite por realizar.

¿Qué se celebra en Perú el 5 de noviembre?

En el Perú, cada 5 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal, una fecha oficial establecida por la Ley N.º 31701. Esta norma reconoce la importante labor que realizan los trabajadores y trabajadoras municipales en el desarrollo y funcionamiento de las municipalidades del país.

Además, la ley dispone que este día sea una jornada no laborable, remunerada y considerada como laborada, exclusivamente para quienes desempeñan funciones en los gobiernos locales. La celebración busca destacar el compromiso y servicio de estos trabajadores en beneficio de la comunidad.