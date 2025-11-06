Trabajadores del sector público y privado a nivel nacional descansarán 4 días consecutivos por feriado

El calendario oficial marca los feriados restantes del 2025, por lo que la ciudadanía podrá descansar, de acuerdo a ley. En este contexto, se anunció que tanto los trabajadores del sector público como privado podrán disfrutar de hasta 4 días libres debido a los siguientes feriados del 8 y 9 de diciembre.

En el Perú, los días 8 y 9 de diciembre son feriados nacionales consecutivos, en los que se conmemoran dos importantes fechas: el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho. Sumado a esto, los servidores del sector estatal podrán disfrutar de un fin de semana largo desde el sábado 6.

Del sábado 6 al martes 9 de diciembre de 2025, muchos trabajadores podrán disfrutar de un extenso fin de semana de cuatro días consecutivos gracias a los feriados. Este período de descanso se presenta como una oportunidad perfecta para compartir momentos en familia, planear escapadas con amigos al interior del país o simplemente recargar energías antes de finalizar el año.

Trabajadores en Perú podrán descansar del 6 al 9 de diciembre.

¿Por qué es feriado el 8 y el 9 de diciembre?

El 8 y 9 de diciembre son feriados nacionales en el Perú debido a dos conmemoraciones de gran relevancia religiosa e histórica para el país. En la primera fecha se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa dedicada a la Virgen María, y una de las más importantes del calendario católico.

El 9 de diciembre, se conmemora la Batalla de Ayacucho, un acontecimiento histórico que tuvo lugar en 1824 y que selló la independencia definitiva del Perú y de América del Sur del dominio español. La victoria del ejército libertador en la Pampa de Quinua, en Ayacucho, consolidó la libertad del continente y marcó un hito en la historia republicana del país.

Cabe destacar que ambos días son feriados nacionales no laborables a nivel nacional, por lo que trabajadores del sector público y privado tienen derecho al descanso remunerado o, en caso de laborar, a recibir una triple remuneración conforme a la legislación vigente.