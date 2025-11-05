¿El 8 de noviembre es feriado? Conoce si podrás descansar y qué indica El Peruano sobre la fecha

Cada vez falta menos para culminar este 2025; sin embargo, aún quedan varios feriados a nivel nacional, que permitirán que los ciudadanos organicen sus actividades y puedan disfrutar de un merecido descanso. En este contexto, surgen dudas respecto al próximo 8 de noviembre y si corresponde un día libre, según El Peruano.

Es importante tener en cuenta que este sábado 8 de noviembre no es feriado a nivel nacional, pero el lunes 8 de diciembre, sí. Ante esto, se descarta que tanto los trabajadores del sector público como privado obtengan un día de descanso en dicha fecha, además, no existe ninguna normativa que respalda esta medida.

El 8 de noviembre no es feriado regional ni día no laborable en Perú.

¿Qué se celebra el 8 de noviembre en Perú?

El 8 de noviembre en el Perú se conmemora principalmente como el Día Nacional de las Flores, establecido mediante la Resolución Ministerial N.º 0098‑2021‑MIDAGRI. Adicionalmente, esta fecha coincide con diversas efemérides internacionales reconocidas en el Perú, como por ejemplo:

El Día Mundial del Urbanismo

El Día Mundial de la Radiología

Teniendo en cuenta esta información, en el Perú, el 8 de noviembre no es un feriado obligatorio a nivel nacional ni día no laborable, en favor del sector público, pero sí es una fecha de reconocimiento para la floricultura del país junto a otras celebraciones, como el Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán (Perú).

¿Cuáles son los siguientes feriados 2025 en Perú?

Los próximos feriados nacionales serán en diciembre de 2025: el lunes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa de la Iglesia Católica que conmemora que la Virgen María y el martes 9 de diciembre se conmemora la Batalla de Ayacucho, un hito cívico de la independencia del Perú.