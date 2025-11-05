0
EN DIRECTO
Barcelona vs. Brujas por la Champions League
EN VIVO
Alianza Lima vs Los Chankas EN DIRECTO por la Liga 1

¿El 8 de noviembre es feriado? Conoce si podrás descansar y qué indica El Peruano sobre la fecha

La población peruana quiere saber si el próximo 8 de noviembre corresponde a un feriado, según el calendario oficial 2025. Revisa si se otorgará día libre.

Angie De La Cruz
Conoce si este sábado 8 de noviembre será feriado a nivel nacional.
Conoce si este sábado 8 de noviembre será feriado a nivel nacional. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Cada vez falta menos para culminar este 2025; sin embargo, aún quedan varios feriados a nivel nacional, que permitirán que los ciudadanos organicen sus actividades y puedan disfrutar de un merecido descanso. En este contexto, surgen dudas respecto al próximo 8 de noviembre y si corresponde un día libre, según El Peruano.

Según la ley peruana, el 5 de noviembre es feriado no laborable.

PUEDES VER: Este miércoles 5 de noviembre es feriado: conoce qué se celebra y qué señala El Peruano

Es importante tener en cuenta que este sábado 8 de noviembre no es feriado a nivel nacional, pero el lunes 8 de diciembre, sí. Ante esto, se descarta que tanto los trabajadores del sector público como privado obtengan un día de descanso en dicha fecha, además, no existe ninguna normativa que respalda esta medida.

feriado

El 8 de noviembre no es feriado regional ni día no laborable en Perú.

¿Qué se celebra el 8 de noviembre en Perú?

El 8 de noviembre en el Perú se conmemora principalmente como el Día Nacional de las Flores, establecido mediante la Resolución Ministerial N.º 0098‑2021‑MIDAGRI. Adicionalmente, esta fecha coincide con diversas efemérides internacionales reconocidas en el Perú, como por ejemplo:

  • El Día Mundial del Urbanismo
  • El Día Mundial de la Radiología

Teniendo en cuenta esta información, en el Perú, el 8 de noviembre no es un feriado obligatorio a nivel nacional ni día no laborable, en favor del sector público, pero sí es una fecha de reconocimiento para la floricultura del país junto a otras celebraciones, como el Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán (Perú).

¿Cuáles son los siguientes feriados 2025 en Perú?

Los próximos feriados nacionales serán en diciembre de 2025: el lunes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa de la Iglesia Católica que conmemora que la Virgen María y el martes 9 de diciembre se conmemora la Batalla de Ayacucho, un hito cívico de la independencia del Perú.

  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJM con megaobra que reducirá el tráfico vehicular

  2. Retiro ONP 2025: este sería el cronograma de pago de los 21,400 soles

  3. Este miércoles 5 de noviembre será feriado: conoce qué se celebra y qué señala El Peruano

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano