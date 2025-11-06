¿El miércoles 12 de noviembre se suspenden las clases? Esto dice Minedu sobre la importante fecha

Los estudiantes a nivel nacional se encuentran en el último bimestre del año escolar; sin embargo, sus clases se verán interrumpidas por los próximos feriados del 8 y 9 de diciembre. Pero eso no es todo, ya que recientemente surgen dudas respecto a la suspensión de actividades académicas, el siguiente miércoles 12 de noviembre. ¿Por qué? Te brindamos más detalles.

¿Habrá clases el 12 de noviembre? Esto es lo último que se sabe

Es importante destacar que este 12 de noviembre se conmemora el "Día de la Educación Primaria", una fecha instituida oficialmente por el Gobierno peruano para reconocer la importancia de esta etapa formativa en el desarrollo integral de los niños y niñas del país. Por lo que se abre la posibilidad de la cancelación de clases.

El 12 de noviembre se celebra el 'Día de la Educación Primaria'.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado mediante un comunicado oficial, pero no se descarta que se otorgue el día libre este miércoles 12 de noviembre del 2025. Se recomienda que los padres, docentes y alumnos esperen la información por parte del Minedu.

¿Qué se celebra el 12 de noviembre en Perú?

El 12 de noviembre en el Perú se celebra el Día de la Educación Primaria, una fecha destinada a reconocer la importancia de esta etapa, puesto que la educación primaria es la base del aprendizaje, ya que en estos años los estudiantes desarrollan habilidades esenciales como la lectura, la escritura, el razonamiento lógico y los valores que los acompañarán durante toda su vida.

Asimismo, esta conmemoración también busca destacar la labor de los docentes de educación primaria, quienes con esfuerzo y vocación guían a los estudiantes en su desarrollo académico y personal. Su trabajo es esencial para fortalecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad en todo el territorio nacional.

Estudiantes descansarán 4 días consecutivos antes de fin de año

El Ministerio de Educación (Minedu) ha confirmado que los estudiantes de colegios públicos y privados gozarán de un descanso consecutivo de 4 días, del sábado 6 al martes 9 de diciembre, por motivo de los feriados del Día de la Inmaculada Concepción (lunes 8) y la Batalla de Ayacucho (martes 9).