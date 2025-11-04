- Hoy:
Nombramiento Docente 2025: conoce tu local de evaluación para rendir la Prueba Nacional
Si quieres conocer dónde te corresponderá realizar el examen del Concurso de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025, AQUÍ te dejamos la información.
El Ministerio de Educación (Minedu) continúa con el desarrollo del Concurso de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025, una evaluación clave para los docentes que aspiran a liderar instituciones educativas o asumir funciones especializadas en las UGEL y Direcciones Regionales de Educación. Esta convocatoria busca fortalecer el liderazgo pedagógico y la gestión educativa en todo el país.
Como parte de esta etapa, el Minedu informó que los postulantes ya pueden conocer su local de evaluación para rendir la Prueba Nacional, una de las fases más importantes del proceso. Esta evaluación determinará quiénes pasan a la siguiente etapa del concurso y podrán acceder a cargos de director, subdirector o especialista.
Fecha y horario de la Prueba Nacional
La Prueba Nacional del Concurso de Acceso 2025 se realizará el domingo 16 de noviembre de 2025, de manera presencial y simultánea en todo el país. El horario de ingreso será desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 a. m., mientras que la evaluación iniciará a las 9:00 a. m. y se extenderá por varias horas, según el grupo de cargo al que postule cada docente.
El Minedu recomienda a los participantes llegar con anticipación al local asignado y portar únicamente su DNI original y los materiales permitidos (lápiz, borrador, tajador). No se permitirá el ingreso de dispositivos electrónicos, mochilas ni documentos adicionales.
¿Dónde consultar tu local de evaluación?
Los docentes inscritos pueden consultar su local de evaluación ingresando al portal oficial del Minedu: https://evaluaciondocente.perueduca.pe
Una vez en la página, deben seguir estos pasos:
- Ingresar al módulo del Concurso de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025.
- Seleccionar la opción "Consulta tu local de evaluación"
- Introducir el número de DNI y verificar los datos personales.
- Revisar la dirección exacta del local, aula asignada y hora de ingreso.
- El sistema mostrará toda la información necesaria para el día de la prueba. Además, se recomienda imprimir o guardar una captura de la asignación como respaldo.
Recomendaciones del Minedu
- Verifica tus datos: asegúrate de que tu nombre y número de DNI estén correctos.
- Llega temprano: el ingreso al local se cerrará puntualmente, sin excepciones.
- Evita sanciones: cualquier intento de suplantación o copia será sancionado según la normativa vigente.
- Consulta el reglamento: revisa las disposiciones de la Resolución Viceministerial N.° 086-2025-MINEDU que regula el proceso.
- Prepara tu ruta: localiza con anticipación tu sede para evitar contratiempos el día del examen.
