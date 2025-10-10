0
Ascenso Docente 2025: revisa el cronograma oficial de la Etapa Nacional, según Minedu

Diversos profesores a nivel nacional buscan acceder a un ascenso y AQUÍ te diremos el cronograma oficial de la Etapa Nacional.

Roxana Aliaga
Revisa el cronograma oficial de la Etapa Nacional de Ascenso Docente.
El Ministerio de Educación informó que el proceso de Ascenso Docente 2025 continuará, pero esta vez será en Etapa Nacional, esto quiere decir que todos los maestros del país tendrán que rendir el examen. La convocatoria contará con la participación de docentes de Educación Básica de diversas provincias.

Cada uno de los postulantes buscan obtener una mejor posición en la Carrera Pública Magistral (CPM). La evaluación tendrá 60 preguntas, estas deberán ser resueltas en un máximo de tres horas, por ello, se pide a los profesionales ir preparados.

Cronograma de Ascenso Docente 2025: Etapa Nacional

A continuación, podrás conocer el cronograma de Ascenso Docente 2025 Etapa Nacional. Esta información fue publicada por el Ministerio de Educación, y si aún desconoces las fechas de cada proceso, entonces revisa las próximas líneas.

  • Publicación de locales de evaluación para rendir la prueba nacional: el 10 de noviembre
  • Aplicación de la Prueba Nacional: el 23 de noviembre
  • Publicación de resultados preliminares del examen: 5 de diciembre
  • Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la evaluación: del 6 al 12 de diciembre
  • Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en el examen: del 10 al 18 de diciembre
  • Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la evaluación: 18 de diciembre
Profesores a nivel nacional rendirán el examen de Ascenso Docente.

Ascenso Docente 2025: puntaje para pasar a la siguiente etapa

Según dio a conocer el Ministerio de Educación, cada respuesta correcta equivale 1,5 puntos, permitiendo que los postulantes puedan obtener 90 puntos en total. Para que puedan clasificar a Etapa Descentralizada, los profesionales deben alcanzar el puntaje mínimo.

El concurso de ascenso docente representa una oportunidad de crecimiento profesional y económica, además, se busca que los escolares accedan a una educación de calidad en los colegios del Estado peruano.

