MINEDU anuncia cambios en concurso docente 2025: estas son las nuevas fechas de ascenso y nombramiento
El MINEDU ha anunciado oficialmente que se harán algunos cambios correspondientes al periodo 2025- 2026 en cuanto a ascenso y nombramiento docente.
El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) ha realizado una modificación al cronograma del Concurso Público de Ascenso de Escala de docentes de Educación Básica y del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) en la modalidad de Educación Técnico‑Productiva, correspondiente al periodo 2025‑2026. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 097‑2025‑MINEDU, publicada el 19 de septiembre de 2025.
El cambio responde a dificultades operativas y logísticas en la contratación de servicios necesarios para aplicar las pruebas nacionales, según lo señalado por la Dirección de Evaluación Docente del MINEDU.
Este ajuste del cronograma busca asegurar que tanto el proceso de ascenso como el de nombramiento docente se desarrollen con la transparencia, eficiencia y equidad que exige el sistema. Para los docentes interesados, es fundamental conocer las nuevas fechas para planificar su participación, presentar sus documentos, aprobar exámenes y cumplir los requisitos en los tiempos establecidos.
MINEDU anuncia cambios en cronograma de concurso docente 2025 / FOTO: Difusión
Nuevas fechas del cronograma: ascenso y nombramiento docente 2025‑2026
A continuación, el cronograma actualizado para ambos concursos, según lo dispuesto por la Resolución Viceministerial N.º 097‑2025‑MINEDU:
- Ascenso de Escala- Educación Básica
- Inscripción de postulantes: 15 al 28 de mayo de 2025
- Prueba Nacional: 23 de noviembre de 2025
- Publicación de resultados preliminares de la prueba nacional: 5 de diciembre de 2025
- Publicación de resultados preliminares de la prueba nacional: 5 de diciembre de 2025
- Resultados finales de la prueba nacional: 18 de diciembre de 2025
- Etapa descentralizada (verificación de requisitos, actualización de legajo personal, etc.) Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.
- Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso: 5 de febrero de 2026
- Emisión de resoluciones de ascenso 9 al 12 de febrero de 2026
- Inicio de vigencia del ascenso 1 de marzo de 2026
- Concurso
- Inscripción de postulantes 21 de julio al 12 de agosto de 2025
- Prueba Nacional 23 de noviembre de 2025 (misma fecha que para el ascenso)
- Publicación de resultados preliminares de la prueba nacional: 5 de diciembre de 2025
- Periodo de reclamos (puntaje/ficha de respuestas): 6 al 12 de diciembre de 2025
- Resultados finales de la prueba nacional 18 de diciembre de 2025
- Etapa descentralizada (presentación de documentos, otros instrumentos de evaluación) Enero a abril de 2026
- Publicación de resultados finales de la etapa descentralizada 7 de mayo de 2026
- Acto público para adjudicación de plazas en las UGEL 14 al 20 de mayo de 2026
- Emisión de resoluciones de nombramiento 15 al 30 de junio de 2026
- Vigencia de los nombramientos Desde el 1 de agosto de 2026
Implicaciones para los docentes y recomendaciones
- Revisa si cumples los requisitos con anticipación: título, experiencia, especialidad, legajo actualizado. Con el cronograma modificado, los plazos para presentar documentos clave pueden variar.
- Planifica tu inscripción: evita dejarlo para último momento, pues los sistemas podrían presentar sobrecarga o fallas técnicas cerca de las fechas límite.
- Guarda los comprobantes y datos de todas las etapas (inscripción, envío de documentos, exámenes, reclamos) para tener respaldo en caso de discrepancias.
- Consulta la versión oficial del cronograma en el portal del MINEDU y en el Diario Oficial El Peruano, así como en los portales específicos de evaluación docente: Ascenso y Nombramiento Técnico‑Productivo.
- Atento al seguimiento: los resultados preliminares, períodos de reclamo y publicación final tienen fechas específicas; pasar alguno puede impedir continuar en el proceso.
