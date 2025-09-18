0
Retiro AFP de 21,400 soles iniciaría en noviembre: así sería el cronograma de pago

Si quieres acceder al desembolso, entonces conoce cómo sería el cronograma de pago del octavo retiro AFP de hasta 4 UIT (21,400 soles).

Roxana Aliaga
El primer pago de la AFP sería el 5 de noviembre del 2025.
El octavo retiro AFP de 21,400 soles fue aprobado por el Congreso de la República el miércoles 17 de setiembre. Sin embargo, la medida debe ser evaluada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Diario El Peruano.

Tras ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tendrá que publicar cuándo iniciará el proceso de solicitudes, así como el cronograma de pagos, según expertos, la primera entrega será en noviembre.

El retiro AFP de 21,400 soles comenzaría el 6 de octubre.

Retiro AFP de 21,400 soles: así sería el cronograma de pago

De acuerdo a la información brindada por Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, se estima que la promulgación de ley sea el 19 de setiembre. Luego la SBS publicará el procedimiento operativo, esto ocurriría el 29 de setiembre.

Una vez publicada esta información, las AFP comenzarían a recibir las solicitudes de retiro. En consecuencia, el cronograma de pagos, se realizaría de la siguiente manera, recordemos que, solo será 1UIT (5,350 soles) en cuatro armadas.

  • Primer retiro: 5 de noviembre de 2025
  • Segundo retiro: 5 de diciembre de 2025
  • Tercer retiro: 4 de enero de 2026
  • Cuarto retiro: 3 de febrero de 2026
retiro afp

¿Cómo saber en qué AFP estoy?

A continuación, podrás conocer a qué AFP perteneces y cuánto dinero llevas aportando. Los pasos a seguir son sumamente sencillos, ya que solo necesitas tu información personal. ¡Toma nota!

