Retiro de AFP 2025 en Perú: ¿Cuándo comienza el registro de solicitudes? Descubre las fechas clave

En 2025 se ha aprobado una nueva ley que permite a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (AFP) realizar un retiro extraordinario facultativo de sus fondos, hasta un monto máximo de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Al igual que en procesos anteriores, el mecanismo no será inmediato: debe establecerse un "procedimiento operativo" mediante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que normará cómo registrar las solicitudes, los plazos, los montos y el calendario de desembolsos.

Una de las dudas más relevantes para los afiliados es ¿desde cuándo podrán registrar sus solicitudes de retiro? Ese será el punto de partida para que los fondos comiencen a fluir, luego del trámite administrativo correspondiente. AQUÍ te contamos las estimaciones más recientes y las fechas clave que han sido señaladas.

Afiliados a las AFP ya podrán acceder a su retiro en los últimos meses del 2025.

Fechas estimadas: ¿cuándo podría inciar el registro de solicitudes?

Aunque aún no hay un cronograma oficial definitivo, varios analistas y medios especializados han publicado estimaciones basadas en el marco legal vigente y la experiencia de retiros anteriores. Estas son las fechas más citadas:

Publicación del procedimiento operativo por la SBS: Finales de septiembre de 2025 (alrededor del 29 de setiembre).

La ley otorga un plazo a la SBS para dictar el procedimiento; tras su promulgación se estima que esta publicación será inminente.

Inicio estimado de registro de solicitudes: 6 de octubre de 2025.

Plazo máximo para presentar solicitud: Alrededor del 5 de enero de 2026, 90 días después del inicio operativo. Este plazo coincide con la lógica de los períodos de 90 días usados en retiros anteriores.

El octavo retiro de AFP fue aprobado por el Congreso, y ahora resta que la norma se publique en el diario oficial y que la SBS diseñe el procedimiento operativo. Una vez la SBS tenga listo el reglamento operativo, las AFP necesitarán un breve periodo para adaptar sus plataformas y sistemas internos.

Por eso, aunque el procedimiento pueda publicarse a fines de setiembre, se estima que el registro efectivo comenzará a principios de octubre. Muchos coinciden en que el primer desembolso, para quienes tramiten desde el inicio, podría producirse 30 días calendario después de presentada la solicitud, lo cual movería los pagos hacia noviembre 2025 en adelante.

Otras fechas clave proyectadas y cronograma de desembolsos

Además del inicio del registro, se barajan fechas estimadas para los pagos en varias "armadas" mensuales:

Primer pago (hasta 1 UIT): primera semana de noviembre de 2025

Segundo pago (otra 1 UIT): primera semana de diciembre de 2025

Tercer pago: primera semana de enero de 2026

Cuarto pago: primera semana de febrero de 2026

También se menciona que el inicio del primer desembolso dependerá de cuándo se presente la solicitud, dentro del período operativo.