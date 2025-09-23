Retiro AFP 2025: Esta es la fecha límite para que la SBS publique el reglamento oficial

En setiembre de 2025, se promulgó una nueva ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de los fondos acumulados en las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Aunque la ley ya está vigente, no basta con tener la norma; para que los afiliados puedan efectivamente solicitar el retiro, la SBS debe emitir el reglamento operativo. Este reglamento es el documento que define los detalles del procedimiento: desde cuándo se puede tramitar, cómo será el mecanismo de solicitudes, el cronograma de desembolsos, la modalidad de retiro, y los plazos establecidos.

Sin el reglamento, las AFP no pueden habilitar las plataformas de solicitud de retiro ni programar los pagos. Por eso, para quienes están interesados en este beneficio, es fundamental conocer cuál es la fecha límite para que la SBS lo publique, y qué implica su publicación. A continuación te compartimos en qué consiste ese reglamento, cuál es el plazo legal que tiene la SBS para emitirlo, y qué pasos seguir una vez que sea publicado.

¿Qué establece la ley sobre el reglamento SBS para el retiro de AFP?

La ley autoriza que los afiliados retiren hasta 4 UIT de sus cuentas individuales de capitalización de las AFP. Se trata de un retiro extraordinario y facultativo, es decir, no obligatorio.

Para poder acceder al retiro, la norma exige que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publique un procedimiento operativo reglamentario que precise cómo se hará el retiro, cuáles serán los plazos, las modalidades de solicitud, el cronograma de pagos, etc.

Fecha límite para la publicación del reglamento

La ley entró en vigencia el 21 de septiembre de 2025. La norma otorga un plazo máximo de 30 días calendario desde esa fecha para que la SBS emita el reglamento operativo. Por lo tanto, la fecha límite para la publicación del reglamento es el lunes 20 de octubre de 2025.

¿Qué sucede después de que se publique el reglamento?

Una vez que la SBS publique el reglamento:

Las AFP deberán habilitar los canales (plataformas virtuales y/o presenciales) para que los afiliados puedan presentar sus solicitudes de retiro.

Se contará un plazo de 90 días calendario desde la fecha de publicación del reglamento para que los afiliados realicen la solicitud.

Se definirán los cronogramas de desembolsos, que serán en "armadas" (por unidades impositivas tributarias, UIT), con su periodicidad concreta (por ejemplo, cada 30 días entre cada entrega) para completar los montos de retiro autorizados.

¿Por qué debes estar atento?