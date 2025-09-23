- Hoy:
Retiro AFP 2025, consulta con DNI si estás en Integra, Prima, Habitat o Profuturo previo al cobro
El retiro de AFP está a poco de poder ejecutarse y muchos todavía no tienen claro a cuál de las entidades pertenecen para poder hacer su solicitud de cobro.
Con cada nuevo proceso de retiro extraordinario de fondos de pensiones, una de las preguntas más frecuentes entre los afiliados es: "¿A qué AFP pertenezco?". Esta información es clave, ya que para poder iniciar el trámite del retiro de tu dinero, necesitas identificar correctamente a la administradora que gestiona tus fondos: Integra, Prima, Habitat o Profuturo.
Muchas personas no recuerdan a qué AFP fueron afiliadas, ya sea porque el proceso fue automático cuando empezaron a trabajar, porque nunca eligieron una administradora, o porque cambiaron de AFP y perdieron el rastro. Sin embargo, saber a qué AFP perteneces es sencillo, y existen canales oficiales que te permiten consultarlo en pocos minutos.
Antes de comenzar con el retiro de tus fondos, es fundamental que verifiques esta información, ya que cada AFP tiene su propio portal, cronograma y requisitos para el proceso. Conoce a continuación los datos exactos para poder conocer ello antes de iniciar tu solicitud de retiro.
¿Qué es una AFP y por qué es importante saber a cuál perteneces?
Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) son entidades privadas encargadas de administrar los fondos que los trabajadores aportan durante su vida laboral para su futura jubilación. En Perú, actualmente existen cuatro AFP activas:
- AFP Integra
- AFP Prima
- AFP Habitat
- AFP Profuturo
Saber a cuál perteneces te permite:
- Acceder al portal web correcto para realizar tu retiro.
- Verificar tu estado de cuenta, aportes y saldo disponible.
- Evitar fraudes o errores durante el proceso de retiro.
- Actualizar tu información personal en el sistema de tu AFP.
¿Cómo saber a qué AFP perteneces?
Existen dos formas principales para consultar a qué AFP estás afiliado:
Opción 1: Consulta en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
- La SBS pone a disposición de todos los ciudadanos una plataforma de consulta gratuita. Para saber a qué AFP perteneces:
- Ingresa al portal de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevisional
- Completa tus datos personales: Tipo de documento (DNI u otro), número de documento, fecha de nacimiento, código de seguridad (captcha)
- Haz clic en "Consultar"El sistema te mostrará en pantalla a qué AFP perteneces actualmente, además de un resumen de tu situación previsional.
Opción 2: Llamar o ingresar directamente a las páginas web de las AFP
Si ya tienes una idea de cuál podría ser tu AFP, puedes contactar directamente con ella o ingresar a su página web:
- AFP Integra:
https://www.afpintegra.pe / Línea gratuita: 0800-40110
- AFP Prima:
https://www.prima.com.pe / Central telefónica: (01) 615-7272
- AFP Habitat:
https://www.afphabitat.com.pe / Línea gratuita: 0801-14-224
- AFP Profuturo:
https://www.profuturo.com.pe / Central telefónica: (01) 215-2828
Ten a la mano tu DNI y datos personales, ya que te los solicitarán para validar tu identidad.
¿Qué hacer si no estás afiliado a ninguna AFP?
Si al consultar en la SBS te aparece que no estás afiliado a ninguna AFP, es probable que:
- Nunca hayas aportado al sistema privado de pensiones (SPP).
- Hayas estado en la ONP (Oficina de Normalización Previsional).
- Estés en el proceso de afiliación automática (si eres nuevo trabajador).
- En ese caso, no podrás hacer el retiro de AFP, ya que no tienes una cuenta individual de capitalización activa.
