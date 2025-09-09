Retiro ONP de 26,750 soles: Así sería el desembolso de los aportes este 2025

Los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones recibieron una excelente noticia, ya que el congresista Alfredo Pariona Sinche presentó un proyecto de ley que busca el retiro ONP de hasta 5UIT (26,750 soles). La medida ya está en la agenda de la Comisión de Economía del Congreso de la República.

Se debe tener en cuenta que, este desembolso es voluntario, pero solo estará disponible para las personas aseguradas que se refieren al Decreto de ley N°19990. La medida busca que este sector acceda a una parte de sus aportes para cubrir sus gastos personales o familiares.

Retiro ONP de 26,750 soles: Así será el desembolso

El documento presentado por el congresista de la bancada socialista, indica que los asegurados que quieran acceder a sus aportes deben presentar una solicitud de forma virtual o presencial en la Oficina de Normalización Previsional.

El monto máximo a retirar no podrá exceder el total aportado y registrado. Además, el depósito del dinero se realizará de manera escalonada con la finalidad de que haya un orden. El paso se realizaría de la siguiente manera.

Primer desembolso: hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario de aprobada la solicitud.

Segundo desembolso: hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al primer desembolso.

Tercer desembolso: hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al segundo desembolso.

Cuarto desembolso: hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al tercer desembolso.

Quinto desembolso: hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al cuarto desembolso.

Además, se busca modificar la pensión proporcional especial de los asegurados. Se establece que, los ciudadanos que hayan aportado entre 10 y 15 años, y ya están en jubilación, tendrían pensión igual a un sueldo mínimo, mientras que los que tengan entre 15 y 20 años podrán alcanzar hasta los 1,230 soles.