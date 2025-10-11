- Hoy:
Proponen retiro ONP de 21,400 soles: ¿Quiénes aplicarían y cómo sería el pago este 2025?
Muchos esperan que el retiro ONP de 21,400 soles se apruebe este 2025. Conoce AQUÍ quiénes podrán cobrarlo y cómo sería el pago.
El desembolso AFP es una realidad este 2025 y gran parte de los afiliados a la ONP buscan conocer si el Congreso de la República estaría evaluando aprobar el desembolso de hasta 21,400 soles, quienes serían los beneficiarios y cómo se realizaría el pago.
PUEDES VER: Gran paro nacional el 15 de octubre: transportistas, 'Generación Z' y otros gremios saldrán a las calles a protestar
La congresista Ariana Orué, de Podemos Perú, presentó la Ley 12648 que autoriza el retiro extraordinario de 4UIT de los fondos que han logrado acumular diversas personas que aportan a la Oficina Nacional de Normalización Previsional (ONP).
"El objeto es que los ciudadanos que opten por el mencionado retiro, puedan destinar esos recursos tanto para el pago de deudas, adquisición de una propiedad, tratamientos de salud personal o de familiares directos, así como para poder obtener mayor rentabilidad en alguna entidad bancaria", puntualizó.
Retiro ONP de 21,400 soles: ¿Quiénes aplican?
Según la iniciativa propuesta por la congresista Ariana Orué, solo algunas personas podrán acceder a una parte de sus fondos. A continuación, te diremos cuáles son. ¡Toma nota!
- Personas que no estén accediendo a una pensión
- Aportantes que no trasladaron al Sistema Privado de Pensiones
- Ciudadanos que no hayan recibido el Bono Reconocimiento
Conoce cómo sería el eetiro ONP de 21,400 soles.
Retiro ONP de 21,400 soles: Cronograma de desembolso
Si el Congreso de la República aprueba la iniciativa, los ciudadanos podrán acceder a una parte de sus fondos de manera escalonada. El pago se realizaría cada 30 días tras la primera entrega.
- Primer depósito: Hasta una (1) UIT en el lapso de los 30 días calendario posteriores a la aprobación de la solicitud.
- Segundo depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al primer depósito.
- Tercer depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al segundo depósito.
- Cuarto depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al tercer desembolso.
- En caso el dinero total sea menor a una UIT, se realizará un único depósito.
