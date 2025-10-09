Retiro ONP de hasta 21, 400 soles: cómo será del desembolso de los fondos

Los aportantes de la AFP podrán acceder a una parte de sus fondos este 2025, esta decisión por parte del Estado peruano generó que los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional busquen conocer si aprobarán el retiro ONP de hasta 21,400 soles para lo que resta del presente año.

La iniciativa fue presentada por la congresista Ariana Maybee Orué Medina, integrante de Podemos Perú. Esta medida busca la autorización de un desembolso extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Retiro ONP de 21,400 soles: Cronograma de desembolso

La medida establece que el retiro será voluntario y que solo podrá ser solicitado por las personas que estén aportando a la ONP. Según el proyecto de ley, los afiliados podrán acceder hasta 1UIT cada 30 días tras presentar su solicitud, y los montos restantes en el mismo periodo hasta cobrar el monto solicitado.

Se debe tener en cuenta que, el dinero retirado será considerado intangible, esto quiere decir que, no podrá ser embargado ni retenido, pero si tienes deudas alimentarias ordenadas judicialmente, entonces podrán acceder a una parte del monto desembolsado.

Retiro ONP de 21,400 soles: ¿Quiénes no podrán acceder a sus fondos?

La iniciativa presentada por la congresista de Podemos Perú menciona que los afiliados que perciban una pensión actualmente no podrán solicitar el desembolso de hasta 4UIT. Además, si solicitaste tu traslado a la AFP, no podrás acceder a este beneficio económico en caso sea aprobado por el Congreso de la República.