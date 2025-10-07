El pago ONP es una realidad en Perú e inicia hoy: entrega será vía Banco de la Nación

El martes 7 de octubre de 2025 inició con una buena noticia para miles de afiliados a la ONP (Oficina de Normalización Previsional), pues hoy inicia el pago de pensiones vía Banco de la Nación. ¿Quiénes serán los beneficiarios, cuál es el cronograma y cómo se puede cobrar de forma fácil y segura? En esta nota resolvemos todas las interrogantes.

En principio, es importante señalar que estos pagos no corresponden a un posible retiro de ONP, ya que de momento no hay alguna iniciativa legislativa que haya sido aprobada en el Congreso de la República, caso contrario de la AFP, pues el Parlamento autorizó el retiro de hasta 4 UIT para todos los afiliados en el Perú.

En esta ocasión, solo los pensionistas que pertenezcan al régimen 19990 podrán acceder al pago según el cronograma dispuesto por el Banco de la Nación.

Todos los detalles sobre el pago de ONP 19990

Cronograma de pagos ONP 19990 de octubre 2025 vía Banco de la Nación

¡Toma nota, beneficiario!

Martes 7 de octubre: apellido paterno de la "A" a la "C".

Jueves 9 de octubre: apellido paterno de la "D" a la "L".

Viernes 10 de octubre: apellido paterno de la "M" a la "Q".

Lunes 13 de octubre: apellido paterno de la "R" a la "Z".

Miércoles 15 de octubre: convenios internacionales

¿Cuándo inicia el pago a domicilio a los pensionistas 19990?

Según lo confirmó el propio Banco de la Nación, para facilitar el acceso al pago seguro, considerando algunas zonas y edades de los pensionistas, se dispuso la entrega del dinero de forma personal y a domicilio. Este beneficio se dará del 15 al 24 de octubre.

¿Cómo ponerse en contacto con la ONP?

Si tienes alguna duda sobre el pago o referidos, es importante tener en cuenta los canales de atención oficiales de la ONP, mismos que servirán para tener información clara y correcta.

Teléfono: (01) 634 2222 | Opción 1

La atención va de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p.m.