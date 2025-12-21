- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Bolivia
- Villarreal vs Barcelona
- Alianza Lima vs Universitario
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Resultados del examen de admisión general UNAC 2025- II: ver lista de ingresantes y puntajes finales
La Universidad Nacional del Callao está realizando su examen de admisión y AQUÍ podrás ver los resultados UNAC 2025. Conoce si alcanzaste una de las vacantes.
La Universidad Nacional del Callao está realizando HOY, domingo 21 de diciembre, su examen de admisión general. La convocatoria ha sido muy bien acogida y más de un postulante quiere acceder a las vacantes que ofrece esta conocida casa de estudios. Si quieres conocer los resultados UNAC 2025 II, entonces revisa los próximos párrafos.
PUEDES VER: Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
Resultados del examen de admisión general UNAC
Los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao serán publicados en la página web de la casa de estudios. Por el momento, se desconoce a qué hora habilitarán la lista de ingresantes, pero es posible que esta información esté disponible desde las 9:00 o 10:00 de la noche.
¿Qué no está permitido en el examen de admisión UNAC?
Los postulantes que quieran rendir el examen de admisión general UNAC sin ningún problema deben saber que no está permitido el ingresar a las aulas con los siguientes objetos.
- Chompas o camperas con capucha
- Mochila, bolso o cartera
- Aparatos electrónicos (celulares, audífonos, etc.)
- Reloj normal o digital
- Calculadora
- Gorra, visera o sombrero
- Libros o cuadernos
Recomendaciones para el examen de admisión general UNAC 2025-II.
Para ingresar a la Universidad Nacional del Callao y dar tu evaluación solo necesitas presentar tu Documento de Identidad de forma física, en caso de haberlo extraviado tendrán que mostrar tu C4. Además, también se solicitará la ficha de inscripción del postulante.
UNAC 2025: Carreras de la Universidad Nacional del Callao
A continuación, podrás conocer las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional del Callao a los ciudadanos. ¡Presta mucha atención!
Ciencias de la Salud
- Enfermería
- Educación Física
Ciencias Administrativas
- Ciencias Administrativas
Ciencias Económicas
- Economía
- Ciencias Contables
- Contabilidad
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Ingen. Eléctrica
- Ingen. Electrónica
Ingeniería Industrial y Sistemas
- Ingen. Industrial
- Ingen. Sistemas
Ingeniería Mecánica y Energía
- Ingen. Mecánica
- Ingen. en Energía
Ingeniería Pesquera y Alimentos
- Ingen. Pesquera
- Ingen. de Alimentos
Ingeniería Química
- Ingeniería Química
Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales
- Ingen. Ambiental y Recursos Naturales
Ciencias Naturales y Matemáticas
- Física
- Matemática
- 1
Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
- 2
San Juan de Miraflores tendrá moderna vía que otros distritos envidiarán: 1.2 kilómetros beneficiarán a vecinos
- 3
Municipalidad de Lima terminó de renovar importante avenida que mejorará la seguridad de San Miguel
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90