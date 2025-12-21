0

Resultados del examen de admisión general UNAC 2025- II: ver lista de ingresantes y puntajes finales

La Universidad Nacional del Callao está realizando su examen de admisión y AQUÍ podrás ver los resultados UNAC 2025. Conoce si alcanzaste una de las vacantes.

Roxana Aliaga
AQUÍ podrás ver los resultados UNAC 2025 para conocer si alcanzaste una de las vacantes.
AQUÍ podrás ver los resultados UNAC 2025 para conocer si alcanzaste una de las vacantes. | Composición: Líbero/ Roxana Aliaga
COMPARTIR

La Universidad Nacional del Callao está realizando HOY, domingo 21 de diciembre, su examen de admisión general. La convocatoria ha sido muy bien acogida y más de un postulante quiere acceder a las vacantes que ofrece esta conocida casa de estudios. Si quieres conocer los resultados UNAC 2025 II, entonces revisa los próximos párrafos.

Accede a los resultados finales de la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso 2025.

PUEDES VER: Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

Resultados del examen de admisión general UNAC

Los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao serán publicados en la página web de la casa de estudios. Por el momento, se desconoce a qué hora habilitarán la lista de ingresantes, pero es posible que esta información esté disponible desde las 9:00 o 10:00 de la noche.

¿Qué no está permitido en el examen de admisión UNAC?

Los postulantes que quieran rendir el examen de admisión general UNAC sin ningún problema deben saber que no está permitido el ingresar a las aulas con los siguientes objetos.

  • Chompas o camperas con capucha
  • Mochila, bolso o cartera
  • Aparatos electrónicos (celulares, audífonos, etc.)
  • Reloj normal o digital
  • Calculadora
  • Gorra, visera o sombrero
  • Libros o cuadernos
examen de admisión UNAC

Recomendaciones para el examen de admisión general UNAC 2025-II.

Para ingresar a la Universidad Nacional del Callao y dar tu evaluación solo necesitas presentar tu Documento de Identidad de forma física, en caso de haberlo extraviado tendrán que mostrar tu C4. Además, también se solicitará la ficha de inscripción del postulante.

UNAC 2025: Carreras de la Universidad Nacional del Callao

A continuación, podrás conocer las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional del Callao a los ciudadanos. ¡Presta mucha atención!

Ciencias de la Salud

  • Enfermería
  • Educación Física

Ciencias Administrativas

  • Ciencias Administrativas

Ciencias Económicas

  • Economía
  • Ciencias Contables
  • Contabilidad

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

  • Ingen. Eléctrica
  • Ingen. Electrónica

Ingeniería Industrial y Sistemas

  • Ingen. Industrial
  • Ingen. Sistemas

Ingeniería Mecánica y Energía

  • Ingen. Mecánica
  • Ingen. en Energía

Ingeniería Pesquera y Alimentos

  • Ingen. Pesquera
  • Ingen. de Alimentos

Ingeniería Química

  • Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

  • Ingen. Ambiental y Recursos Naturales

Ciencias Naturales y Matemáticas

  • Física
  • Matemática
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

  2. San Juan de Miraflores tendrá moderna vía que otros distritos envidiarán: 1.2 kilómetros beneficiarán a vecinos

  3. Municipalidad de Lima terminó de renovar importante avenida que mejorará la seguridad de San Miguel

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano