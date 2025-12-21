Resultados del examen de admisión general UNAC 2025- II: ver lista de ingresantes y puntajes finales

La Universidad Nacional del Callao está realizando HOY, domingo 21 de diciembre, su examen de admisión general. La convocatoria ha sido muy bien acogida y más de un postulante quiere acceder a las vacantes que ofrece esta conocida casa de estudios. Si quieres conocer los resultados UNAC 2025 II, entonces revisa los próximos párrafos.

Resultados del examen de admisión general UNAC

Los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao serán publicados en la página web de la casa de estudios. Por el momento, se desconoce a qué hora habilitarán la lista de ingresantes, pero es posible que esta información esté disponible desde las 9:00 o 10:00 de la noche.

¿Qué no está permitido en el examen de admisión UNAC?

Los postulantes que quieran rendir el examen de admisión general UNAC sin ningún problema deben saber que no está permitido el ingresar a las aulas con los siguientes objetos.

Chompas o camperas con capucha

Mochila, bolso o cartera

Aparatos electrónicos (celulares, audífonos, etc.)

Reloj normal o digital

Calculadora

Gorra, visera o sombrero

Libros o cuadernos

Recomendaciones para el examen de admisión general UNAC 2025-II.

Para ingresar a la Universidad Nacional del Callao y dar tu evaluación solo necesitas presentar tu Documento de Identidad de forma física, en caso de haberlo extraviado tendrán que mostrar tu C4. Además, también se solicitará la ficha de inscripción del postulante.

UNAC 2025: Carreras de la Universidad Nacional del Callao

A continuación, podrás conocer las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional del Callao a los ciudadanos. ¡Presta mucha atención!

Ciencias de la Salud

Enfermería

Educación Física

Ciencias Administrativas

Ciencias Administrativas

Ciencias Económicas

Economía

Ciencias Contables

Contabilidad

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingen. Eléctrica

Ingen. Electrónica

Ingeniería Industrial y Sistemas

Ingen. Industrial

Ingen. Sistemas

Ingeniería Mecánica y Energía

Ingen. Mecánica

Ingen. en Energía

Ingeniería Pesquera y Alimentos

Ingen. Pesquera

Ingen. de Alimentos

Ingeniería Química

Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

Ingen. Ambiental y Recursos Naturales

Ciencias Naturales y Matemáticas