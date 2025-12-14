0
Real Madrid vs Alavés por LaLiga
Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de los playoffs

Resultados examen de admisión Primera Selección UNH 2026-1: lista de ingresantes y puntajes

La Universidad Nacional de Huancavelica realizó su evaluación ordinaria para los estudiantes de 5to de secundaria. Conoce AQUÍ los resultados UNH 2026.

Roxana Aliaga
Mira los resultados del examen de admisión primera selección de la UNH 2026.
Mira los resultados del examen de admisión primera selección de la UNH 2026. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
La Universidad Nacional de Huancavelica realiza su examen de admisión Primera Selección HOY, domingo 14 de diciembre. Esta evaluación está dirigida a los jóvenes que están en quinto de secundaria. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te diremos los resultados UNH 2026 - 1.

Resultados examen de admisión Primera Selección UNH 2026

Por el momento, la Universidad Nacional de Huancavelica no ha indicado a qué hora se publicarán los resultados del examen de admisión Primera Selección UNH 2026, pero es posible que estén disponibles a partir de las 6:00 p.m. en su página web oficial (LINK).

Examen Primera Selección UNH 2026

El centro de estudios superior anunció que el ingreso al campus de la UNH será de 7:30 a.m. a 9:30 a.m. Para poder rendir el examen de admisión ordinario de Primera Selección, los postulantes deben presentar fecha de inscripción y Documento de Identidad.

De acuerdo a la publicación que realizó la Universidad Nacional de Huancavelica, está prohibido el ingreso de reloj, llaveros, hojas, lápiz, lapiceros, borrador, tajador, aparatos tecnológicos, sombreros, gorros, chalinas, prendas don capucha, alimentos, apuntes, billeteras, carteras, mochilas, llaveros, aretes, collares, piercings, anillos y pulseras.

resultados examen ordinario primera seleccion UNH

Objetos prohibidos en el examen de admisión UNH.

Carreras de la Universidad Nacional de Huancavelica

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que tiene la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), ya que actualmente cuenta con 9 facultades.

  • Edu. Especial
  • Edu. Inicial
  • Edu. Primaria
  • Edu. Secundaria: Matemática, Computación e Informática
  • Edu. Secundaria: Ciencias Sociales y Desarrollo Rural
  • Derecho
  • Obstetricia
  • Enfermería
  • Administración
  • Contabilidad
  • Economía
  • Ingen. Agroindustrial
  • Agronomía
  • Zootecnia
  • Ingen. Ambiental Sanitaria
  • Ingen. Civil
  • Ingen. de Minas
  • Ingen. Electrónica
  • Ingen. de Sistemas
