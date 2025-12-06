Resultados examen de admisión USMP Primera Alternativa 2026- I: LINK para acceder al puntaje logrado

El proceso de admisión a la Universidad San Martín de Porres (USMP), es uno de los eventos más esperados por miles de jóvenes que buscan acceder a una carrera universitaria en Perú. Cada convocatoria, especialmente la del ciclo 2026-I, representa una gran oportunidad, y también nervios, para estudiantes de colegios, bachilleres, deportistas, titulados, entre otros.

Este 6 de diciembre de 2025 se rendirá la evaluación en su modalidad especial, Colegio de Excelencia Académica o Primera Alternativa. Por ello, probablemente crezca la interrogante de ¿cuándo y cómo se publican los resultados? Ante ello, AQUÍ te explicamos con detalle lo que se sabe hasta ahora sobre la publicación de resultados, el procedimiento para consultarlos y el horario estimado de publicación.

¿Cuándo salen los resultados del examen de admisión 2026-I de la USMP?

USMP tendrá examen de admisión este 6 de diciembre / FOTO: USMP

La USMP habilita un portal oficial de resultados para todos sus procesos: resultados.usmp.edu.pe. Según publicaciones institucionales, los resultados suelen estar disponibles la noche del día de publicación oficial, lo que habitualmente coincide con el día en que se libera la lista de ingresantes.

Aunque no hay un anuncio público específico que asegure una hora exacta para el 6 de diciembre de 2025, por procesos anteriores, se señala que los resultados suelen habilitarse desde las 10:00 p.m.

¿Cómo ver los resultados del examen de admisión USMP 2026-I?

Para consultar tus resultados sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de resultados: resultados.usmp.edu.pe.

Asegúrate de que tu inscripción fue válida (recibo pagado, modalidad correcta, etc.). Solo los postulantes con inscripción correcta aparecerán.

Busca tu nombre o número de DNI/identificador en la lista de ingresantes al ciclo 2026-I.

¿A qué hora exacta estarán los resultados disponibles?

La expectativa general es que los resultados se publiquen alrededor de las 10:00 p.m. del día de publicación, para los exámenes especiales. Pero, es importante tener en cuenta que, por la gran cantidad de postulantes ingresando al portal, puede haber demoras o caída temporal del sitio.