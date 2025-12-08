Resultados CEPU examen de admisión 2025- II: ver lista OFICIAL de ingresantes y puntaje alcanzado

0
Roxana Aliaga
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga llevó a cabo su examen de admisión Centro de Estudios Preuniversitarios 2025 II el domingo 7 de diciembre. Miles de jóvenes que rindieron la evaluación buscan conocer los resultados CEPU UNICA, si eres uno de ellos, entonces revisa las próximas líneas.

Resultados CEPU 2025 II

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga publicó en su página web oficial la lista de ingresante de los postulantes a la modalidad CEPU 2025 II. ¡Esperamos que seas uno de los nuevos cachimbos!

Resultados CEPU 2025 II: preguntas del examen de admisión

El examen de admisión consta con 100 preguntas y tiene una duración de 180 minutos. Puede ser de 3 tipos, según el área de conocimiento: Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades.

Resultados CEPU 2025 II: Puntaje mínimo

El puntaje mínimo recomendado para obtener tu ingreso a la UNICA vía examen ordinario es de 180 puntos, es decir el 50% de la calificación máxima posible (360 puntos). Sin embargo, la publicación final se realizará en escala vigesimal de 0 a 20.

Carreras de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga

  • Medicina Humana y Salud: Medicina, Odontología, Farmacia, Veterinaria y Zootecnia.
  • Ingenierías: Civil, Química, Industrial, Telecomunicaciones, Mecánica.
  • Ciencias Económicas y Administrativas: Administración, Contabilidad, Economía, Turismo, Marketing.
  • Ciencias Sociales y Humanidades: Derecho, Psicología, Educación, Relaciones Internacionales, Comunicación.
  • Arquitectura y Diseño: Arquitectura, Arte Digital y Animación.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

