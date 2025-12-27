- Hoy:
Temblor HOY, 27 de diciembre: sismo de 6 grados se reportó en Chimbote
El IGP reportó que el epicentro del temblor fue en Chimbote, Áncash, y su magnitud fue de 6 grados. Más detalles en la nota.
El IGP anunció mediante sus redes sociales que el epicentro del sismo fue al oeste de Chimbote, Áncash. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6 grados y generó alerta entre la población del país.
temblor hoy
De acuerdo a la publicación, el sismo tuvo una profundidad de 52 kilómetros y una longitud de 9.09. El temblor tuvo una intensidad de grado 5, por ello, se pide a los ciudadanos tener a la mano su mochila de emergencia, así como evacuar las zonas de peligro.
En lo que va de la semana, el Centro Sismológico Nacional ha indicado que se han reportado 7 movimientos telúricos en el país; tres de ellos tuvieron a la capital como epicentro, lo cual genera preocupación.
¿Qué hacer durante un temblor?
Ante la elevada sismicidad en el país, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha publicado una serie de lineamientos estratégicos destinados a facilitar una evacuación rápida y segura de los ciudadanos.
- Dirígete a las zonas seguras previamente señalizadas.
- Mantente lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan desprenderse.
- Intenta conservar la calma y evita entrar en pánico.
- No corras por áreas donde circulen vehículos
- Si estás conduciendo, detén tu vehículo de manera segura.
¿Qué debe tener una mochila de emergencia?
- Agua: Mínimo 1.5 litros de agua embotellada sin gas por persona.
- Alimentos no perecibles: Comida enlatada, barras energéticas, alimentos livianos que no requieran cocción.
- Linterna: Con pilas de repuesto.
- Radio portátil: A pilas, para mantenerse informado sobre las noticias y las indicaciones de las autoridades.
- Silbato: Para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.
