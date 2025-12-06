- Hoy:
Resultado del examen de admisión Universidad de Piura 2026: Consulta tu puntaje y si ingresaste
Si rendiste el examen de admisión de la Universidad de Piura 2026 y quieres conocer la lista de ingresantes, solo ingresa AQUÍ.
La Universidad de Piura informó que HOY, sábado 6 de diciembre, se llevará a cabo el examen de admisión 2026. Miles de jóvenes acudieron a rendir la evaluación con la finalidad de acceder a una de las vacantes que ofrece esta casa de estudio superior.
Resultados del examen de admisión Universidad de Piura 2026
Los resultados del examen de admisión de la Universidad de Piura 2026 estarán disponibles en la página web del centro de estudios. (LINK DE LISTA DE INGRESANTES). Ingresa al enlace, selecciona tu fecha de postulación y digita tu número de DNI, finalmente haz clic en 'Consultar'.
Mira los resultados del examen de admisión Universidad de Piura 2026.
Examen UDEP 2026: Lista de carreras?
A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras disponibles en la Universidad de Piura 2026. ¡Toma nota, porque hay nuevas opciones a favor de los postulantes!
- Administración de empresas
- Administración y Marketing
- Administración y Negocios Internacionales
- Derecho
- Economía
- Economía Financiera
- Economía y Relaciones Internacionales
- Historia y Gestión Cultural
- Ingeniería Industrial y de Sistemas
- Medicina Humana
- Psicología
Examen de admisión Universidad de Piura 2026: temario
Los exámenes de admisión de la Universidad de Piura 2026 se miden en conocimientos y aptitudes académicas de razonamiento matemático y verbal. En caso de Medicina Humana se consideran también se consideran las materias de: Biología, Física y Química.
¿Puedo rendir el examen de admisión si no tienes DNI?
El día del examen de admisión, el postulante debe portar DNI original, de otro modo no realizará la evaluación. Si el postulante sufrió el robo o pérdida del Documento de Identidad, entonces puedes presentar de manera excepcional tu pasaporte o C4 de Reniec vigente.
