0
Resultados CEPRU UNSAAC 2025- II: Revisa la lista de ingresantes y puntaje del examen ciclo ordinario

Mira AQUÍ los resultados del examen ciclo ordinario UNSAAC 2025 y conoce el puntaje que lograste conseguir en la evaluación supervisada.

Roxana Aliaga
Mira los resultados de CEPRU UNSAAC 2025 y conoce si accediste a una vacante.
Mira los resultados de CEPRU UNSAAC 2025 y conoce si accediste a una vacante. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco realizó su primer examen ordinario este sábado 11 de octubre. Miles de jóvenes rindieron la evaluación y quieren conocer si aprobaron la evaluación. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Resultados CEPRU UNSAAC 2025

Mediante sus redes sociales oficiales, la CEPRU UNSAAC dio a conocer que ya están disponibles los resultados del ciclo ordinario 2025 - II. ¡Puedes ser el nuevo cachimbo!

NOTICIA EN DESARROLLO.....

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

