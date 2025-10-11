- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Resultados CEPRU UNSAAC 2025- II: Revisa la lista de ingresantes y puntaje del examen ciclo ordinario
Mira AQUÍ los resultados del examen ciclo ordinario UNSAAC 2025 y conoce el puntaje que lograste conseguir en la evaluación supervisada.
La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco realizó su primer examen ordinario este sábado 11 de octubre. Miles de jóvenes rindieron la evaluación y quieren conocer si aprobaron la evaluación. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.
Resultados CEPRU UNSAAC 2025
Mediante sus redes sociales oficiales, la CEPRU UNSAAC dio a conocer que ya están disponibles los resultados del ciclo ordinario 2025 - II. ¡Puedes ser el nuevo cachimbo!
NOTICIA EN DESARROLLO.....
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50