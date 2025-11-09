Resultados simulacro del examen de admisión UNALM 2026- I: Link para ver el puntaje obtenido

0
Este 9 de noviembre, se lleva a cabo el simulacro de examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y AQUÍ podrá revisar los resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del simulacro del examen de admisión de Universidad Nacional Agraria La Molina.
Revisa los resultados del simulacro del examen de admisión de Universidad Nacional Agraria La Molina. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
La Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM) realiza su simulacro del examen de admisión 2026- I, este domingo 9 de noviembre, por lo que cientos de postulantes medirán sus aptitudes en la prueba de conocimiento. En esta nota te compartiremos el enlace oficial para que puedas acceder a los resultados oficiales y consultes el puntaje obtenido.

Mira los resultados de CEPRU UNSAAC 2025 y conoce si accediste a una vacante.

PUEDES VER: Resultados CEPRU UNSAAC 2025- II: Revisa la lista de ingresantes y puntaje del examen ciclo ordinario

Resultados simulacro Agraria 2026- I: consulta link oficial

Aún no está disponible el listado de los resultados del simulacro del examen de admisión de Universidad Nacional Agraria La Molina 2026-I, pero al finalizar el examen se publicará en la página oficial de admisión de UNALM:

  • Resultados simulacro del examen de admisión UNALM 2026- I: dale clic aquí

¿Cuándo es el simulacro examen de admisión de la Universidad Agraria La Molina?

El calendario académico indica que el simulacro examen de admisión para UNALM está programado para el domingo 9 de noviembre del 2025. El horario de ingreso es de 6:00 a. m. a 7:30 a. m., por la puerta principal de la casa de estudios superior, y el costo de inscripción fue de S/ 70.

UNALM

El simulacro UNALM 2026-I se realizará el 9 de noviembre

Simulacro 2026-I de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

Es importante señalar que el simulacro es una prueba previa que te permite familiarizarte con el formato del examen real: los tipos de preguntas, el tiempo, la presión, etc. Por otro lado, en la sección "Temario del examen de admisión" se indica que para las modalidades generales debes rendir un examen que incluye:

  • Razonamiento Verbal (25 preguntas)
  • Razonamiento Matemático (25)
  • Aritmética (5)
  • Álgebra (5)
  • Geometría (4)
  • Trigonometría (4)
  • Biología (6)
  • Química (6)
  • Física (6)
  • Economía (4)
  • Historia del Perú y del Mundo (5)
  • Geografía (5).

¿Qué debes llevar al simulacro del examen de admisión UNALM?

Si eres un postulante sin DNI, debes presentar la copia del certificado de inscripción, o más conocido como ficha C4. En caso de pérdida o robo, traer la copia de la denuncia policial o la copia del certificado de inscripción, y por último, si el DNI está vencido, puedes presentarte al simulacro de examen de admisión con el DNI vencido en físico.

Carreras de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

  • Agronomía
  • Biología
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos
  • Ingeniería Forestal
  • Economía
  • Estadística e Informática
  • Ingeniería en Gestión Empresarial
  • Ingeniería Agrícola
  • Zootecnia
  • Pesquería
  • Industrias Alimentarias
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

