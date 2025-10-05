Resultados del examen de admisión UNP 2026: revisa AQUI la lista de ingresantes y puntajes

La Universidad Nacional de Piura llevó a cabo su examen de admisión este domingo 5 de octubre. La conocida casa de estudios está ofreciendo 561 vacantes para el periodo académico 2026. Diversos estudiantes rindieron la evaluación y muchos busca conocer los resultados finales, así como puntajes.

Resultados de examen de admisión UNP - LINK de ingresantes

A continuación, podrás conocer los resultados oficiales del examen de admisión de la Universidad de Piura (UNP). Sigue los siguientes pasos que te indicaremos.

Ingresa a la página web oficial de la UNP (LINK)

Selecciona la opción "Examen de admisión ordinario 2026"

Escoge la facultad a la que postulaste

Finalmente, podrás conocer el puntaje y si alcanzaste una vacante.

Examen de admisión UNP 2026: ¿Qué carreras ofrece el centro de estudios?

La Universidad de Piura ofrece diversas carreras a favor de sus postulantes. Para conocer cuáles son, entonces no dudes en revisar al siguiente listado.