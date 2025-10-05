- Hoy:
Resultados del examen de admisión UNP 2026: revisa AQUI la lista de ingresantes y puntajes
Conoce si lograste acceder a una de las vacantes de la Universidad Nacional de Piura. AQUÍ podrás ver los resultados del examen de admisión UNP.
La Universidad Nacional de Piura llevó a cabo su examen de admisión este domingo 5 de octubre. La conocida casa de estudios está ofreciendo 561 vacantes para el periodo académico 2026. Diversos estudiantes rindieron la evaluación y muchos busca conocer los resultados finales, así como puntajes.
Resultados de examen de admisión UNP - LINK de ingresantes
A continuación, podrás conocer los resultados oficiales del examen de admisión de la Universidad de Piura (UNP). Sigue los siguientes pasos que te indicaremos.
- Ingresa a la página web oficial de la UNP (LINK)
- Selecciona la opción "Examen de admisión ordinario 2026"
- Escoge la facultad a la que postulaste
- Finalmente, podrás conocer el puntaje y si alcanzaste una vacante.
Examen de admisión UNP 2026: ¿Qué carreras ofrece el centro de estudios?
La Universidad de Piura ofrece diversas carreras a favor de sus postulantes. Para conocer cuáles son, entonces no dudes en revisar al siguiente listado.
- Ciencias Administrativas
- Agronomía
- Ingeniería Agrícola
- Ciencias Contables y Financieras
- Economía
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería de Petróleo
- Ingeniería Química
- Ingeniería Ambiental y de Seguridad Industrial
- Ingeniería Pesquera
- Ingeniería Zootécnica
- Medicina Veterinaria
- Medicina Humana
- Enfermería
- Psicología
- Obstetricia
- Estomatología
- Historia y Geografía
- Lengua y Literatura
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Ciencias de la Comunicación
- Derecho y Ciencias Políticas
- Matemática
- Física
- Ciencias Biológicas
- Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
- Estadística
- Ingeniería Civil
- Arquitectura y Urbanismo
