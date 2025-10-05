Resultados del examen de admisión UNP 2026: revisa AQUI la lista de ingresantes y puntajes

0
Conoce si lograste acceder a una de las vacantes de la Universidad Nacional de Piura. AQUÍ podrás ver los resultados del examen de admisión UNP.

Roxana Aliaga
Mira los resultados del examen de admisión UNP 2026.
Mira los resultados del examen de admisión UNP 2026. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
La Universidad Nacional de Piura llevó a cabo su examen de admisión este domingo 5 de octubre. La conocida casa de estudios está ofreciendo 561 vacantes para el periodo académico 2026. Diversos estudiantes rindieron la evaluación y muchos busca conocer los resultados finales, así como puntajes.

Resultados de examen de admisión UNP - LINK de ingresantes

A continuación, podrás conocer los resultados oficiales del examen de admisión de la Universidad de Piura (UNP). Sigue los siguientes pasos que te indicaremos.

  • Ingresa a la página web oficial de la UNP (LINK)
  • Selecciona la opción "Examen de admisión ordinario 2026"
  • Escoge la facultad a la que postulaste
  • Finalmente, podrás conocer el puntaje y si alcanzaste una vacante.

Examen de admisión UNP 2026: ¿Qué carreras ofrece el centro de estudios?

La Universidad de Piura ofrece diversas carreras a favor de sus postulantes. Para conocer cuáles son, entonces no dudes en revisar al siguiente listado.

  • Ciencias Administrativas
  • Agronomía
  • Ingeniería Agrícola
  • Ciencias Contables y Financieras
  • Economía
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Informática
  • Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería de Petróleo
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Ambiental y de Seguridad Industrial
  • Ingeniería Pesquera
  • Ingeniería Zootécnica
  • Medicina Veterinaria
  • Medicina Humana
  • Enfermería
  • Psicología
  • Obstetricia
  • Estomatología
  • Historia y Geografía
  • Lengua y Literatura
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Ciencias de la Comunicación
  • Derecho y Ciencias Políticas
  • Matemática
  • Física
  • Ciencias Biológicas
  • Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
  • Estadística
  • Ingeniería Civil
  • Arquitectura y Urbanismo

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

