Paro de transportistas HOY, 27 de septiembre: estas son las universidades que suspendieron sus clases presenciales

El paro de transportistas convocado para el 27 de septiembre de 2025 responde, según los gremios del transporte y las demandas locales, a una serie de reclamos acumulados en el sector. Entre las razones principales está la exigencia de un mayor control de la inseguridad: varios conductores han denunciado ataques, extorsiones o amenazas en distintas rutas de Lima y otras ciudades.

La presión de mafias de "cobros de cupos" u otros esquemas de extorsión, que habrían reducido los márgenes de operación del transporte público urbano, han causado estos reclamos para mayor apoyo estatal o regulaciones que alivien la carga que afronta el sector.

Este paro no solo afecta la movilidad masiva de la población sino que tiene un impacto directo en estudiantes, trabajadores y usuarios que dependen del transporte público para llegar a sus centros laborales, educativos o de estudio. Ante ese escenario, muchas instituciones de educación superior han decidido tomar medidas preventivas, notificando la suspensión momentánea de clases presenciales y reprogramaciones, para priorizar la seguridad de su comunidad universitaria.

Paro de transportistas del 27 de septiembre de 2025: suspensión de clases presenciales

Algunas casas de estudio, ante el paro de transportistas previsto, han optado por suspender las clases presenciales o adoptar modalidades alternas (virtuales, semipresenciales) para ese día. A continuación, los casos más relevantes según los comunicados disponibles:

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

La entidad universitaria se ha unido a la emisión de comunicados por el paro, señalando que adoptará modalidad virtual hasta nueva disposición, por medidas de seguridad.

La PUCP suspende clases por paro/ FOTO: PUCP

Universidad Nacional de Arte Escénico (UNAE)

La Universidad Nacional de Arte Escénico (UNAE), conocida también como la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro ha lanzado un comunicado para detallar que realizará sus actividades de manera virtual para proteger integridad de alumnos.

El Británico (instituto de idiomas)

En situaciones similares en años anteriores, institutos como El Británico han ofrecido clases virtuales hasta el mediodía y luego reanudado actividades presenciales en la tarde.

El Británico anunció suspensión de clases / FOTO: Británico

Esta vez, se ha emitido un comunicado oficial del Británico específico para el paro del 27 de septiembre de 2025 informando la suspensión de sus clases presenciales.

Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

La UNMSM, en comunicado publicado por medio de sus redes sociales, ha suspendido sus clases presenciales para salvaguardar la integridad de su comunidad académica.

Facultad de Ciencias Sociales cancela clases este fin de semana/ FOTO: UNMSM

Facultad de Economía de San Marcos

Ya existe un pronunciamiento explícito de la Facultad de Economía de San Marcos (UNMSM) con respecto al paro del 27 de septiembre de 2025, indicando suspensión de clases presenciales solo en esa unidad académica.

Recomendaciones para estudiantes en medio del paro de transportistas

Es recomendable que los estudiantes revisen los sitios web oficiales, las redes sociales institucionales o su correo universitario para verificar posibles comunicados de última hora. En caso de suspensión presencial, muchas universidades optan por clase virtual o reprogramaciones de evaluaciones para evitar desmedros académicos. Si tu casa de estudios no ha informado nada aún, conviene estar atento temprano en la mañana del 27 de septiembre para posibles cambios.