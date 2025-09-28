¿Este lunes 29 de septiembre habrá paro de transportistas en Lima? Esto se sabe

En Lima, el sector del transporte urbano vive una presión creciente frente a la violencia, amenazas y extorsiones que se han vuelto rutinarias. Choferes y cobradores denuncian que trabajan con miedo, que muchas empresas de transporte han venido pagando cupos o extorsiones, y que los atentados contra operadores del servicio se multiplican sin que las autoridades públicas hayan logrado frenarlos.

En ese contexto de tensión, varios gremios de transportistas optan por el llamado al paro como forma de visibilizar su exigencia de seguridad. Las jornadas de protesta se ciernen como una medida drástica que busca obligar al Estado a actuar con urgencia.

Durante el pasado 27 de septiembre y este 28 se ha anunciado un paro de 48 horas en Lima para demandar acciones inmediatas contra la criminalidad y las extorsiones. Pero una pregunta clave para la ciudadanía es: ¿se ampliará esta medida hasta el lunes 29 de septiembre? ¿Hay ya una confirmación de un nuevo paro?

¿Qué se sabe del paro del 27 y 28 de septiembre?

El paro de 48 horas fue convocado por la Asociación Nacional de Conductores del Perú como respuesta a la escalada de extorsiones, amenazas y ataques armados dirigidos contra choferes y empresas de transporte urbano.

Se han reportado ataques recientes contra operarios de las empresas Vipusa y Santa Catalina, lo que ha intensificado el malestar y la percepción de vulnerabilidad del sector. El gremio denuncia que muchos de sus miembros no cuentan con mecanismos de protección efectiva, ni seguros adecuados. y que los compromisos adquiridos en mesas de diálogo previas no se han cumplido.

¿Quiénes participan del paro de transportistas?

La convocatoria ha sido respaldada por varios gremios y empresas de transporte urbano, con una adhesión estimada de más del 30 % de conductores de, al menos, 499 empresas en Lima.

Sin embargo, no todos los gremios se unieron formalmente. Por ejemplo, Anitra (Asociación Nacional de Integración de Transportistas) ha señalado que no participará del paro del 27‑28 de septiembre, aunque no descarta futuras acciones.

El vicepresidente de Asotrani, Walter Carrera, también indicó que su gremio no acataría esta medida particular, pues ya está coordinando movilizaciones para fechas posteriores.

Desarrollo previsto del paro de transportistas

Se supo que la concentración principal de transportistas iniciaría en la Plaza San Martín el último sábado 27 de septiembre a las 16:00 horas, coincidiendo con el inicio de la paralización. Además, la medida se vincula con una marcha convocada por la "Generación Z" y otros colectivos ciudadanos que critican la corrupción institucional y exigen mayor transparencia.

¿Hay confirmación de paro el lunes 29 de septiembre?

Hasta el momento, no hay una confirmación firme de que el paro se extienda al lunes 29 de septiembre de 2025. En los anuncios conocidos, los gremios han planteado la paralización por 48 horas, es decir, sábado y domingo, sin extender explícitamente la medida al lunes.

La Asociación Nacional de Conductores propone la medida como una protesta puntual para los días 27 y 28, como “llamado de conciencia” hacia los choferes y para mostrar la magnitud del malestar. No se ha reportado hasta ahora un comunicado público de los organizadores que anuncie el lunes 29 como parte de la protesta.