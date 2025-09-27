0
Real Madrid vs Atlético Madrid EN DIRECTO por LaLiga
Universitario vs Cusco FC por el Clausura

ATU suspendió el servicio del alimentador del Metropolitano y anunció desvíos de corredores por paro de transportistas

Las gestiones en la ATU han confirmado que el alimentador tendrá que dejar de funcionar a raíz de los bloqueos por el paro en las calles.

Daniela Alvarado
El paro de transportistas convocado para el 27 de septiembre de 2025 ha generado afectaciones en la movilidad urbana de Lima, obligando a las autoridades a adoptar medidas de contingencia en los principales sistemas de transporte público. Una de las afectaciones más relevantes es la suspensión o modificación de rutas del Metropolitano, el sistema que conecta diversos distritos con el centro de la ciudad.

Transportistas acatan el paro de transportistas del 27 de septiembre.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha sido la entidad encargada de coordinar estos cambios y comunicar, a través de su cuenta oficial en la red social X, las suspensiones y desvíos que se implementarán para garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad parcial del servicio.

En este contexto, destaca la decisión de cancelar el servicio del alimentador Puente Piedra, una ruta auxiliar que conecta zonas periféricas con las estaciones del Metropolitano. Esta medida se suma a una serie de desvíos confirmados para las rutas regulares del Metropolitano (especialmente rutas A y C) ante la presencia de manifestaciones en el centro de la ciudad.

Cancelación del alimentador Puente Piedra por la ATU

Según el anuncio oficial de la ATU publicado en su cuenta de X, el servicio del alimentador Puente Piedra ha sido cancelado temporalmente durante el paro de transportistas del 27 de septiembre de 2025, como medida de seguridad para usuarios y operarios.

La ATU indicó que, dada la intensidad de las manifestaciones y los bloqueos en avenidas principales, operar el alimentador Puente Piedra representaría un riesgo operativo y de seguridad, por lo que optaron por suspender temporalmente ese ramal.

Al cancelar este servicio, los pasajeros de Puente Piedra que utilicen el Metropolitano deberán recurrir a rutas alternas o combinar transporte hacia estaciones troncales principales del sistema, dependiendo del punto de partida.

Desvíos confirmados por la ATU para el Metropolitano

Además de la cancelación del alimentador mencionado, la ATU confirmó desvíos oficiales para otras rutas del Metropolitano con el fin de evitar zonas con protestas o congestionamientos.

Entre los desvíos ya confirmados se encuentran:

  • Las rutas del corredor Morado llegan hasta el paradero Bayóvar, en la av. Héroes del Cenepa, en SJL, para retomar su recorrido habitual al Cercado de Lima.
  • Los buses de transporte público terminan su recorrido en la av. El Muro, en SJL, para continuar su trayecto.
  • Los buses del AeroDirecto Ventanilla culminan su ruta en el paradero Inca Kola, en la zona de la Pampilla, para luego girar y proseguir su recorrido.

Estos desvíos buscan evitar que las unidades ingresen en zonas con protestas, garantizar la seguridad del usuario y conservar operatividad parcial del sistema troncal.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

