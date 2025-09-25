Paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre: gremios confirman protesta de 48 horas

La Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció un nuevo paro de transportistas para el sábado 27 y domingo 28 de septiembre. La iniciativa busca generar presión al Estado para que tome medidas contra los ataques de extorsión que sufren los trabajadores del sector transporte.

"Trabajamos menos horas, menos días, por miedo. No laboramos como antes porque nos da miedo que en cualquier momento pase, así como el de ayer. Salimos inocentemente a trabajar y no sabemos si la empresa paga o no paga la extorsión. Nosotros somos los blancos y de verdad que estamos muy asustados", puntualizó.

Esta convocatoria se realiza junto a la marca programada por la 'Generación Z' y otros colectivos de la sociedad civil, que rechazan de manera tajante la designación de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación. Por su parte, los transportistas expresarán que sus vidas siguen corriendo peligro.

Paro de transportistas para el 27 y 28 de septiembre.

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel palomino, manifestó que este paro de 48 horas no busca imponer obligaciones, sino generar unidad entre los trabajadores de este sector. "Nuestro directorio ha decidido que no sea una exigencia, sino un llamado a la conciencia de todos los choferes, porque la mayoría trabaja día a día y teme salir a las calles", comentó.

De acuerdo a las declaraciones para el Diario La República, la paralización ya supera el 30% de conductores de las 499 empresas de transportes que operan de manera forman en Lima. La concentración será en la plaza San Martín el 27 de septiembre a las 16:00 p.m.