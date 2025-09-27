El paro de transportistas HOY, 27 de septiembre, buscan que el gobierno de Dina Boluate tome medidas drásticas ante el incremento de extorsión y sicariato en el país. Los trabajadores de este sector han indicado que la manifestación durará 48 horas.

Desde el jueves 25 de septiembre, buses de las empresas Huáscar, Santa Clara, Línea 41, Vipusa, Santa Catalina y más se han movilizado por la Panamericana Norte y Sur rumbo al Congreso de la República. Los medios de transporte ocuparon los carriles, bloqueando accesos a los demás vehículos. Por ello, se espera que en esta nueva convocatoria se realice el mismo accionar.

Trabajadores de la Línea 41 acatarán el paro de transportistas.

Se debe tener en cuenta que esta marcha también busca respaldar la protesta convocada por la 'Generación Z', que se realizará las mismas fechas. La Asociación Nacional de Conductores del Perú indicó que la protesta se realiza por la falta de respuesta a sus demandas de seguridad.

Paro de transportistas 27 de septiembre: ¿Qué empresas de transporte acatarán la manifestación?

Según dio a conocer Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, de las 499 empresas que laboran en Lima han confirmado más del 30% de conductores participaran en la protesta que buscan medidas para luchar contra la extorsión y sicariato.

En comunicación con LR, los trabajadores de La Línea 41 confirmaron que sus unidades no saldrán a las calles, porque se sumarán a las manifestaciones de este fin de semana. Además, esperan que se respete su derecho a manifestarse de manera pacífica.

Paro de transportistas 27 de septiembre: ¿Dónde será la manifestación?

El paro de transportistas del sábado 27 de septiembre tendrá como punto de concentración la plaza San Martín. Los manifestantes podrán llegar al lugar desde las 4:00 p.m., ya que de ahí se buscará llegar al Congreso de República.

Un conductor de la Línea 41 indicó que las manifestaciones no se detendrán hasta que el Estado peruano les brinde seguridad a las empresas de transporte. "Vamos a continuar (marchando) hasta que haya una solución. Nos han calificado de terroristas, delincuentes y eso es falso", comentó.