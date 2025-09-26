- Hoy:
Movilización de transportistas HOY en la Panamericana Norte: sigue la marcha rumbo al Congreso
"Queremos vivir" es el desgarrador mensaje que se aprecia en los buses que marchan rumbo al Congreso. Transportistas esperan ser escuchados por las autoridades.
La extorsión y delincuencia afecta de manera constante al sector transporte, que en reiteradas ocasiones ha salido a las calles para buscar apoyo de las autoridades. Sin embargo, ante la falta de acción por parte del Gobierno, este viernes 26 de septiembre se está realizando una nueva movilización en la Panamericana Norte.
Desde tempranas horas de la mañana, diversas empresas de transporte como 'Línea 41', 'Los Chinos', 'Loritos', 'Anconero' y otros, se reunieron en el óvalo de Zapallal en Puente Piedra para marchar rumbo al Congreso, esperando que los transportistas puedan dialogar en busca de soluciones ante esta crítica situación.
Noticia en desarrollo...
